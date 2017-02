Wutöschingen Buch von Paula Flum aus Wutöschingen gibt Tipps zur gesunden Ernährung

Die Frage "Wie ernähre ich mich richtig?" beantwortet Ernährungsberaterin Paula Flum in ihrem neuen Buch. Das 200 Seiten starke Werk gibt Tipps für gesundes Abnehmen ohne Jojo-Effekt. Auch bewährte Hausmittel stellt die 81-Jährige darin vor.

Wutöschingen (sho) Die Ernährungstherapeutin und Gartenbauexpertin Paula Flum aus Wutöschingen hat mit einem neuen Ernährungsratgeber ihr 17. Buch veröffentlicht. "Wir ernähre ich mich richtig" heißt das 200 Seiten starke Werk der 81-Jährigen. Es ist der komplett überarbeitete Nachfolger ihres letzten Buches "Gesundheit auch für Dich", welches zwischenzeitlich ausverkauft ist. Die Leser dürfen sich auf eine Fülle von einfachen, schnellen und gesunden Rezepte freuen, die auch den kleinen Geldbeutel nicht so sehr strapazieren. Dazu gibt es wertvolle Tipps und Tricks für das Basenfasten, das sehr in Mode gekommen ist, von Paula Flum aber bereits seit Jahrzehnten empfohlen wird. "In meinen Ernährungskursen und Vorträgen empfehle ich von jeher Rohkostfasten, was eigentlich auch eine Form des Basenfastens ist", erklärt die Ernährungsexpertin. Und weil Rohkost so gesund ist, stellt sie in ihrem neuen Buch zahlreiche Obst-und Gemüsesorten mit all ihren Stärken und auch mit Tipps für die Verwendung vor.

Auch dem Thema Diäten hat Paula Flum einige Kapitel ihres Buches gewidmet, wobei sie klarstellt "Mir geht es nicht um den schnellen Erfolg, sondern um eine gesunde Abnahme ohne JoJo-Effekt." Als Selbstversorgerin mit großem Biogarten hat die rüstige Seniorin auch Tipps für Gartenfreunde in das neue Buch verpackt, ebenso Rezepte für bewährte Hausmittel, Umweltbewusstsein, Erziehungstipps und Ideen zur Resteverwertung und vieles mehr. Auch bei diesem Buch durfte sich die Autorin Paula Flum wieder über die Unterstützung der Umweltärztin Barbara Domen freuen.

Was Paula Flum in ihren Büchern weitergibt, resultiert aus jahrelanger Erfahrung und ist alles vielfach erprobt. Seit mehr als 40 Jahren ist sie als Dozentin auch über die Region hinaus unterwegs. Sie gibt Kurse und hält Vorträge über gesunde Ernährung und biologischen Gartenbau. Ihre Bücher verkaufen sich auch im Ausland erfolgreich.

kann direkt über Paula Flum, Telefon 07746/51 67 oder per E-Mail (paula-flum@web.de) bezogen werden.