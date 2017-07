Wutöschingen Biker bei Kollision schwer verletzt

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und mindestens 7000 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Kollision, die sich am Mittwochnachmittag in Wutöschingen ereignet hat.

Nach Polizeiangaben hat ein 48-jähriger Kia-Fahrer gegen 17.30 Uhr die Kreuzung Degernauer Straße (L161a)/Erzinger Straße gequert und dabei einem 28-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Das Zweirad sei frontal in die Seite des Pkw geprallt und sein Fahrer über das Autodach hinweg auf die Straße gestürzt, so der Polizeibericht. Der 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Der Autofahrer zog sich laut Polizei leichtere Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.