Wutöschingen Beim neuen Programm der VHS Wutöschingen warten vielseitige Lernangebote auf Interessierte

Die VHS Wutöschingen stellt ihr Programm für die Saison 2017/18 vor. Wissenswertes über Kräuter ist neu im Repertoire, daneben gibt es viel Bewährtes.

Das neue Programm der Saison 2017/18 der Volkshochschule Wutöschingen hat ein neues Outfit, bunt und übersichtlich auf einen Blick. Sechs übergeordnete Themenbereiche strukturieren die 61 Kurse. Darunter sind Bewährtes wie Sprachen, Yoga und Linedance, aber auch ganz neue Angebote, die Interessen bei vielen unterschiedlichen Teilnehmern wecken. Auch das Fitness-Studio "Everybody Fitness" in Degernau ist wieder ins Programm involviert und vergrößert dadurch die Vielfalt.

Mit der Entspannungstherapeutin Tina Kuttler konnte eine neue Kursleiterin gewonnen werden, die autogenes Training und progressive Muskelentspannung nach Jacobson anbietet. Die meisten Kurse starten nach den Sommerferien im September oder Oktober und finden in der Alemannenhalle in Wutöschingen, im ehemaligen Schulhaus in Horheim, in der Klosterschüer in Ofteringen oder im Fitnessstudio in Degernau statt. Die Mindesteilnehmerzahl beträgt pro Kurs acht Teilnehmer.