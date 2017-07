Wutöschingen Beim Dorffest in Degernau sorgen Orchester für Stimmung

Das Dorffest des Musikvereins Degernau lockt zahlreiche Besucher an, die die Musik verschiedener Vereine und die vielfältige Bewirtung genießen.

Fröhliche Stimmung herrschte beim Dorffest in Degernau am Rathausplatz. Der Musikverein Degernau hatte an zwei Tagen bewirtet, die Straße Rathausplatz wurde mit wenigen Handgriffen zum Festplatz umgestaltet. Die Akustik der Bühne am Ende der beschaulichen Häuserzeile hatte bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Gäste angelockt. Am Samstag hatte der Musikverein Erzingen mit Dirigent Elmar Maier zum Dämmerschoppen aufgespielt. Die zahlreichen Gäste genossen das Ambiente unter freiem Himmel, die Happy Hour an der Bar sowie das Essen vom Holzkohlegrill und die frischen Salate kamen gut an. Im Anschluss wurde mit Musik noch bis spät gefeiert.

Wegen der unsicheren Wetterlage am Sonntagmorgen begann das Unterhaltungsprogramm erst zur Mittagszeit. Der Musikverein Dillendorf konnte dann aber vor vollen Bänken spielen. Dirigent Clemens Büche hatte eine Auswahl traditioneller und moderner Blasmusik aufgelegt, unter anderem auch den Konzertmarsch „Neue Welt“ von Alexander Pfluger. Mit dem Auftritt des Jugendorchesters Wutöschingen (JOW) kam auch die Sonne heraus. Beim JOW spielte der Nachwuchs der vier Wutöschinger Musikvereine mit, manche hatten ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit. Das Publikum klatschte gerne mit bei Pharrell Williams' Gute-Laune-Song „Happy“ sowie bei „Let's Twist Again“ von Chubby Checker. Christina Schultz und Liriel Würth beeindruckten mit ihrem Solopart im „Klarinettenmuckl“. Sascha Noll vom Musikverein Degernau hatte die Begrüßungs- und Dankesworte gesprochen und überreichte den Dirigenten außerdem ein Dankeschön.