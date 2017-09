Wutöschingen Beim Bohlhoffest genießen die Besucher die Heimat von oben

Beim traditionellen Flugplatzfest der Segelfluggemeinschaft Bohlhof gab es einen großen Andrang auf die Rundflüge. Zudem wurden drei neue Segler von ihren Paten getauft. Sie erhöhen die Ausstattung der Gemeinschaft auf sieben Segelflugzeuge, zwei Motorsegler und ein viersitziges Motorflugzeug.

Wutöschingen - Das Flugplatzfest auf dem Bohlhof ist jedes Jahr am ersten Septemberwochenende ein Höhepunkt für die Segelfluggemeinschaft und die Gäste aus der ganzen Region. Mit sensationellen Flugshoweinlagen, die in Kooperation mit der Modellfluggruppe Küssaberg vorgeführt werden, und mit dem ausgiebigen Rundflugangebot positionierte sich das traditionelle Flugplatzfest in der Beliebtheitsskala der Veranstaltungen auf die vorderen Ränge. Für Jung wie Alt gibt es zwei Tage lang ein tolles Programm, seit 14 Jahren wird das Fest immer sonntags musikalisch von der Dorfmusik Rechberg begleitet und auch am Abend vorher heizt fetzige Musik zum Tanzen ein. Dieses Jahr begeisterte die Band Freakout featuring Kayjay Guneseker mit einer angesagten Mischung aus Schlagermusik sowie angesagten Pop- und Rocksongs von früher bis heute.

Der Segelflugverein hat sich außerdem noch drei Flugzeuge angeschafft. Bürgermeister Georg Eble hatte die ehrenvolle Aufgabe, den neuen Segler „Duo Discus“, ein doppelsitziges Modell mit 20 Metern Spannweite, auf den Namen „Schwerzen“ zu taufen. Die Gemeinde Wutöschingen unterstützte die Finanzierung dieses Fluggerätes mit einem Anschaffungswert von 190 000 Euro mit einem zinslosen Darlehen. Auch der Badische Luftsportverband beteiligte sich mit einer Finanzspritze, da durch die Bereitstellung von neuen und modernen Flugzeugen auch die Jugend im Flugsport gefördert wird. Des Weiteren wurden noch zwei Segelflieger getauft, die jedoch gebraucht erworben werden konnten. Somit hat die Segelfluggemeinschaft sieben Segelflugzeuge, zwei Motorsegler und ein viersitziges Motorflugzeug.

Die beiden gebrauchten Kunststoffsegler LS 4 und Pegase tragen die Namen der Taufpaten, auf der LS 4 prangt der Schriftzug „Mein Name ist Mo“, denn die Taufpatin ist Monika Lang-Dalke, die Präsidentin des Badischen Luftsportverbandes und Jeanette Indlekofer, Vorsitzende der Rechberger Musiker begoss die Pegase mit Sekt, die nun „Dorfmusik Rechberg“ heißt.

Das Rundflugangebot wurde mit großer Resonanz angenommen, selbst am Samstag, als der Himmel mit vielen Wolken verhangen war und sich ein Regenschauer einstellte, wollten die Gäste fliegen. Sonntags schien der Andrang schier unersättlich, die Schlange der Wartenden für einen Rundflug mit dem Segler, Motorsegler oder der viersitzigen Motormaschine war lang und mit viel Geduld verbunden. Die Zeit wurde dennoch nie langweilig, denn zwischen den zahlreichen Starts und Landungen vollführten die Modelflugpiloten mit der Fernsteuerung ihre Kunststücke am Himmel über dem Bohlhof.

Die Segelfluggemeinschaft hielt außerdem ein reichhaltiges kulinarisches Angebot bereit, für die kleinen Gäste gab es eine Hüpfburg und ein nostalgisches Karussell. Für das kommende Jahr ist eine riesige Show der Modellfluggruppe Küssaberg geplant, denn das Rundflugangebot ist mit so hohen Auflagen, Bürokratismus und Dokumentationen verbunden, die kaum noch bewältigt werden können.