Wutöschingen-Degernau Bei der Guggenmusik Hölledüüfel gibt es einen Wechsel an der Vorstandsspitze

Bei der Guggenmusik Hölledüüfel gibt es einen Wechsel an der Vorstandsspitze

Die Guggenmusik Hölledüüfel ernennt Michael Ruth nach 15 Jahren als Vorsitzender zum Abschied aus dem Amt zum Ehrenvorsitzenden. Nicole Hauser ist seine Nachfolgerin.

Nach 15 Jahren gab Michael Ruth sein Amt als Vorsitzender bei der Guggenmusik Hölledüüfel Degernau in jüngere Hände ab und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Nicole Hauser wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt, sie wird unterstützt von den beiden Stellvertretern Angela Jenne und Manuel Hauser. Philipp Jehle ist Kassierer, Nicole Siebler Schriftführerin, zweite Schriftführerin ist Anna-Lena Wollenbecker. Daniel Merk und Florian Arndt sind Beisitzer. Bürgermeister Georg Eble sprach lobende Worte und bedankte sich für die tolle geleistete Arbeit der Guggenmusik am Fest der Vereinsgemeinschaft "Spätschicht". Es spreche für den Verein, dass er so viele Mitglieder habe. Ein besonderer Dank galt dem scheidenden Vorsitzenden Michael Ruth für die langjährige Zusammenarbeit.

In seinen Abschlussworten dankte Michael Ruth den Mitgliedern für die Ausrichtung der beiden gelungenen Feste. Großer Besucherandrang habe beim Fest "Steampunk" geherrscht, super Stimmung habe es bei der "Spätschicht" gegeben. Die Saison der Guggenmusik aus dem Wutachtal mit Sitz in Degernau war äußerst erfolgreich verlaufen. Der Verein feierte sowohl intern mit den aktiven und passiven Mitgliedern und mit den Ehemaligen als auch öffentlich das 15-jährige Bestehen. Derzeit gibt es 62 aktive Mitglieder, die einen durchschnittlichen Probenbesuch von 75 Prozent vorweisen können. Sechs Mitglieder konnten für 100 prozentigen Probenbesuch geehrt werden.

Es wurden zwei Hochzeiten gefeiert, die Hölledüüfel hatten bei 21 Auftritten und Umzügen gute Stimmung verbreitet. Groß wurde das Jubiläum des Sponsors Versicherungsbüro Porcarelli gefeiert. Das Schminkteam erhielt einen Gutschein. Zufrieden zeigte sich auch der musikalische Leiter Mark Siebler mit der vergangenen Saison. Zum Ehrenvorsitzenden wurde Michael Ruth ernannt, Ehrenmitglieder wurden für 15 Jahre aktives Musizieren Daniel Dieterle, Daniel Merk, Bernd Spitznagel, Philipp Jehle und Kristin Lanzer.