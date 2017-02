Horheim Begeisterndes Konzert im Purpur: Sameday Records heizen dem Publikum ein

Die Band Sameday Records aus Wehr gibt ein Gastspiel im Kulturhaus Purpur in Horheim. die Gäste sind begeistert von den jungen Musikern und ihrer ganz eigenen Bühnendarbietung.

Das Kulturhaus Purpur ist für die drei Musiker aus Wehr, die sich als Band Sameday Records nennen, kein unbekannter Ort. Bereits am Anfang ihrer Karriere im Musikgeschäft standen die Nachwuchsmusiker dort auf der Bühne. Auch jüngst kamen die Vollblutmusiker wieder einmal nach ins Wutachtal und heizten dort im ausverkauften Kulturhaus "Purpur" richtig ein.

Mit ihrer außergewöhnlichen Darbietung, ihrem Schwung und jugendlichem Charme konnte die Band die Sympathien des Publikums schnell für sich erobern. Die Zuhörer waren begeistert und klatschten bei den Songs gerne rhythmisch mit. Wie immer ist die Nähe zu den Künstlern, der sogenannte Hautnah-Effekt ein ganz besonderes Erlebnis, die Gäste in den ersten Reihen haben die Musiker quasi zum Anfassen direkt vor den Augen.

Auch für die Bandmitgieder Daniele Cuviello sowie Patric Huber, die beide mit Gitarren, dem Cajon und ihren Stimmen begeistern sowie Severin Ebner, dem Mann mit Hut, ebenfalls als Sänger, Gitarrist und Drummer auf der Bühne, ist es jedes Mal ein Höhepunkt, so direkt und ohne Absperrungen bei den Fans zu spielen. Die drei sind auch bekannt durch ihre Auftritte bei "The Voice of Germany" und als Vorband bei Konzerten von Andreas Bourani.

Seit 2013 sind die Jungs aus der Provinz international bei großen Konzertereignissen auf Tour und standen auch bereits beim New-Pop-Festival von SWR 3 auf der Konzertbühne. Mit ihren Songs aus dem neuen Album "Never Ending" erlebten die Gäste die Premiere der bislang unveröffentlichten Titel und votierten diese als absolut gelungen. Besonders die Single-Auskopplung "Demons" kam bestens an. Aber auch mit bekannten Cover-Songs konnten die Musiker beim Konzert im "Purpur" punkten, ein absolut gelungener Abend mit guter Laune, die sowohl das Publikum als auch die Bühnenakteure zur Heiterkeit animierte.

Mit kleinen Geschichten aus den Erlebnissen der Tourneereisen rundete Severin Ebner das Programm locker ab und auch seine beiden Bandmitstreiter hatten so machen coolen Spruch auf den Lippen. Mit mehreren Zugaben, die die Gäste durch anhaltenden Applaus immer wieder forderten, nahm das Hautnah-Konzert schließlich ein Ende. "Wir kommen aber ganz bestimmt wieder", versprachen die jungen Musiker, denn das Kulturhaus "Purpur" in Horheim ist für sie die gute Stube nahe der Heimat geworden.