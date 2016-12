Wutöschingen/Horheim Band o-ton sorgt im Kulturhaus Purpur für einen besonderen Hörgenuss

Das Quartett aus dem Rhein-Main-Gebiet nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise.

Auch das Kulturhaus Purpur in Horheim hat sich mit seinem Programm auf die weihnachtliche Saison eingestellt. Mit einem besonderen Konzert der Gruppe „o-ton“, vier Vollblutmusiker aus dem Rhein-Main-Gebiet, konnte eine vorweihnachtliche Stimmung mit Weltmusik in die badische Provinz geholt werden. Mit erfrischendem Temperament, aber auch viel Gefühl und Seelenwärme boten die Musiker und Weltenbummler ihr Arrangement aus akustischer Musik mit vielen Akzenten verschiedener Nationen.

In rasantem Tempo wurden die Konzertbesucher, die im Purpur die Künstler stets hautnah erleben, auf eine Weltreise eingeladen. Je nach Musikstück standen Soloeinlagen im Vordergrund und die Spielkunst der Akteure am Saxophon oder auch mal an der Klarinette sowie am Akkordeon, am Kontrabass und am Schlagzeug bereitete den Gästen große Freude, die mit Applaus nicht geizten.

Seit zehn Jahren tourt die Band o-ton durch Deutschland und dem benachbarten Frankreich; am Hochrhein, dicht an der Schweizer Grenze, war die Gruppe nun zum ersten Mal. Alle Musikstücke sind Eigenkompositionen, die die Eindrücke aus allen Herren Ländern widerspiegeln und die Einflüsse der Musik sowie das Erlebte aus dem ganz normalen Dasein in Klänge umsetzen.

Der Bassist lebt beispielsweise teilweise in Rumänien. Der Schlagzeuger, ein Hesse, der in der Südpfalz seine Heimat gefunden hat, aber auch ein Domizil in Frankreich hat. Die vielschichtigen Verbindungen zu Italien und auch nach Spanien sind in den Rhythmen deutlich zu hören. Mit einem Rumänischen Weihnachtslied, welches die Konzertgäste mitsingen konnten, wurde das Programm passend zum vierten Advent ergänzt und ein echter landestypischer Schnaps stimmte auch den Gaumen festlich und mit kräftiger Würze auf die bevorstehenden Festtage mit fettem Festtagsschmaus ein. Übrigens gabt es im Purpur zum Filmabend einen delikaten Gänsebraten.

Das Jazz-Stück „A Child is born“ rundete das Festrepertoire im liebevoll mit Kerzen geschmückten Saal ab. Schließlich wurde auch noch ein stimmungsvoller Walzer gespielt und tatsächlich wagten sich Gäste das Tanzbein zu schwingen. In perfektem Zusammenspiel verschmolzen die Instrumente zu Melodien, die sowohl das Herz berührten, wie auch im Bauch vibrierten, gerne klatschen die Zuhörer mit und ließen sich vom fröhlichen Esprit der Musiker inspirieren. Ein Hörgenuss mit hohem Anspruch, großartig, dass solche Künstler den Weg zu uns finden und schön, dass es mit dem Purpur ein Ort gibt, der die Kultur direkt vor der Haustür erlebbar macht.