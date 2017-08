Wutöschingen Bärenstark: Oktobär-Fest des Musikvereins sorgt Ende September für viel Partystimmung

Das Oktobär-Fest des Musikvereins Horheim lockt am 29. und 30. September. Die Besucher erwartet neben viel Musik auch badische Schmankerl.

Horheim – Der Horheimer Okto-Bär ist aus dem Winterschlaf erwacht und lädt zum beliebten und überregional bekannten Oktobär-Fest nach Horheim ein unter dem Motto: „Bärühmt, Bärüchtigt, Bärenstark.“ Für die Festtage am Freitag und Samstag, 29. September und 30. September, ist ab sofort der Vorverkauf sowie die Tischreservierung möglich. Sowohl auf der frisch freigeschalteten Homepage www.okto-baer.de sowie bei allen Mitgliedern des Musikvereins Horheim ist die Reservierung möglich.



Am Samstag gibt es ab 19.30 Uhr erstmals Sitzplätze in der Wutachhalle Horheim, um die wetterunabhängige Festzeltstimmung zu garantieren. Beim Tisch-Ticket für acht Personen sind acht halbe Bier oder alkoholfreie Getränke im Preis dabei. Als Interpreten konnten Hautnah-Die Partyband sowie der Almklausi gewonnen werden. Mit Livemusik vom Feinsten, virtuosen Soloeinlagen und mitreißender Partystimmung bringen die sechs Musiker von Hautnah eine geballte Ladung an Stimmung und Show in die Wutachhalle. Ihren Auftritt beim Horheimer Okto-Bär schieben Hautnah zwischen ihre Auftritte beim Cannstatter Wasen ein.



Aus Kinderliedern Partysongs mit neuen Texten zu machen und damit die Partyhochburgen zu rocken, dafür ist der Almklausi bekannt. Neben seinen regelmäßigen Auftritten im Fernsehen ist der „Prinz vom Mega Park“, der „Liebling der Luder“ oder der „Vater von Pippi Langstrumpf“, wie der Almklausi gerne genannt wird, bekannt mit seinen Ski- und Fastnachtshits wie dem aktuellen Mallorca-Titel „Sch... auf Morgen.“ Gleichzeitig legt am Samstag auf dem zweiten Tanzboden im Zeltanbau der Wutachhalle DJ Dasu auf. Neben seiner Vorliebe HipHop gibt es hier auch die Musikstile Black, RnB, House, Electro und Latino zu hören.

Für Blasmusikfreunde gibt es am Freitag ab 17 Uhr ein Festprogramm, bei dem alle bei freiem Eintritt auf ihre Kosten kommen. Zu den badischen Schmankerln aus der Küche des Musikvereins Horheim können die Gäste den Klängen der Musikvereine aus Rheinheim und Atzenbach lauschen. Auch für den Freitag werden Tischreservierungen empfohlen. Beschwingte Auftritte haben auch die Jüngsten. Der Kindergarten Sternenfänger Horheim sowie die Tanzgruppe des Turnvereins Horheim eröffnen den Okto-Bär. Im Anschluss können die kleinen Festbesucher beim Kinderprogramm mit Spielen und Bastelangeboten im hinteren Zelt verweilen. Am späten Abend legt DJ Spilli zum Dirndlschubsen auf.

Informationen im Internet: www.okto-baer.de