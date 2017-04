Wutöschingen Ausweichmanöver endet mit Blechsachden

Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Degernau und Rechberg sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Kastenwagens.

Der Vorfall hat sich am Dienstagnachmittag ereignet. Ein 18-Jähriger war mit seinem VW Polo gegen 13.45 Uhr auf der engen Straße unterwegs, als ihm ein weißer Kastenwagen entgegen kam. Dieses Fahrzeug soll nicht weit genug rechts gefahren sein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Polo-Fahrer auf den unbefestigten Seitenstreifen aus und geriet ins Schleudern. Schließlich kollidierte der Polo mit einem Leitposten und einem Schachtdeckel. Der Kastenwagen fuhr in Richtung Rechberg weiter. Der Polo-Fahrer blieb laut Polizeiangaben unverletzt, der Schaden an seinem Auto wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Schäden an Leitpfosten und Schachtdeckel werden mit 500 Euro beziffert.