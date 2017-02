Wutöschingen Ausstellung in der Mediothek: Inka Seuser-Metzler zeigt farbenfrohe Bilder

Ausstellung in der Mediothek: Inka Seuser-Metzler zeigt farbenfrohe Bilder

Inka Seuser-Metzler aus Küssaberg stellt in der Mediothek Wutöschingen bis 15. März ihre farbenfrohen Bilder aus.

Wutöschingen (hg) "Die Farbe ist der direkte Weg zum Herzen", erklärte Inka Seuser-Metzler bei ihrer Vernissage in der Mediothek in Wutöschingen. Die bunten, farbenfrohen Bilder, die noch bis zum 15. März ausgestellt sind, zeugen von der Lebenseinstellung und den Inspirationen der Künstlerin. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um die Eröffnung der Ausstellung zu feiern und lauschten gerne der Laudatio, die die einzelnen Lebens- und Entwicklungsstationen der Malerin umriss und somit einen Einblick in das Wirken von Seuser-Metzler ermöglichte.

Schon als Kind war die spätere Lehrerin mit Farben vertraut und darauf erpicht, allen Gegenständen davon etwas mehr Intensität zu verleihen – nicht immer zur Freude der Erwachsenen. Da das Künstlerdasein nicht unbedingt als erstrebenswerter Beruf galt, studierte Inka Seuser-Metzler Pädagogik und arbeitete viele Jahre als Lehrerin und Schulleiterin. Erst später kam sie wieder zur Malerei, widmete sich einem privaten Kunststudium in Basel und vielen weiteren Seminaren sowie Workshops, auch eine Begegnung mit Marc Chagall prägte den Stil der Künstlerin, die in Küssaberg zu Hause ist.

Zu sehen sind Bilder als Serien zu unterschiedlichen Themen, darunter auch Landschaften des hohen Nordens und Lichtspiele der Natur, die mit Farben auf der Leinwand eingefangen wurden. "Bei meinen Bildern handelt es sich nicht um theoretische Konzepte, sie sind nicht auf einen bestimmten Stil ausgerichtet, sondern um die Interpretation von Emotionen und Eindrücken", sagte die Malerin, die ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu zahlreichen weiteren Künstlern hält und sich gerne an gemeinsame Ausstellungen auch international beteiligt.

Die Acrylbilder mit expressiver Farbintensität sind teilweise in Misch- und Strukturtechnik entstanden und nehmen den Betrachter mit in eine bunte Fantasiewelt mit Verbindung zur Basis der Realität. Anita Althaus vom Purpur in Horheim umrahmte die Vernissage mit eigenen Liedkompositionen und fesselte die Gäste mit ihrer Stimme samt Gitarrenbegleitung.