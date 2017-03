Wutöschingen Ausstellung: Acrylmalkurs um Stefano Barbera stellt seine Werke aus

Arbeiten des Acrylmalkurses um Stefano Barbera sind in der Klosterschüer Ofteringen zu sehen. Die Vernissage ist am 7. April.

Wutöschingen – Unter dem Motto "12 plus 1" wird am Freitag, 7. April, eine Gruppenausstellung in der Klosterschüer Ofteringen eröffnet. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Gezeigt werden die Arbeiten des Acrylmalkurses, den Stefano Barbera aus Klettgau bei der Volkshochschule Wutöschingen veranstaltet hat.

Bei der Ausstellungseröffnung wird Rudolf Straub aus Waldshut eine Einführung geben. Für die musikalische Umrahmung sorgt ein Bläserensemble des Musikvereins Wutöschingen unter der Leitung von Volker Triebs. Stefano Barbera stammt aus Belluno/Italien; er lebt und arbeitet seit über 40 Jahren in Grießen. Mit wenig das Maximale erreichen – diese Tendenz ist in den neuesten Werken zu erkennen.

Das Ziel war es, dass sich die Kursteilnehmer immer mehr vom Gegenständlichen entfernen. "Malerei ist das wichtigste Mittel zum Ausdruck von Emotionen und Stimmungen", betont Stefano Barbera. Seine langjährige Erfahrung und sein Wissen gibt er seit über 30 Jahren an die Teilnehmer der Volkshochschul-Kurse in Klettgau und Wutöschingen weiter.

Die zwölf Teilnehmerinnen der Malgruppe der VHS Wutöschingen stellen zusammen mit Stefano Barbera aus. Dies sind: Monika Eißrich, Walburga Schmidt, Marianne Roth, Hildegard Stoll, Tanja Rudigier, Elfriede Maier, Hannelore Kaiser, Sabine Sklenar, Tamara Schüle, Patricia Mutter, Fabienne Kreider und Sarah Rebmann.

Sie verkörpern ganz verschiedene Persönlichkeiten, bringen unterschiedliche Erfahrungen mit und teilen doch die Neugier auf neue Formen des bildhaften Ausdrucks. "Jeder Einzelne soll seine eigene Kreativität entfalten können", unterstreicht der Kursleiter. Kein Teilnehmer musste isch an Vorgaben halten, sondern hatte die Freiheit, sich mit verschiedenen Techniken und Stilrichtungen auszudrücken. Die Ausstellung in der Klosterschüer Ofteringen ist bis Sonntag, 23. April, an den Wochenenden jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet; außerdem auch am Karfreitag, 14. April und am Ostermontag, 17. April.