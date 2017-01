Wutöschingen Auftakt-Konzert in der Klosterschüer: Eine starke Gemeinschaftsleistung

Gelungener Jahresaustakt des Kulturprogramms in der Klosterschüer mit Schweizer A-Cappella-Gruppe A-Live.

Ofteringen (hg) Eigentlich ist die A-Cappella-Gruppe A-Live ein Sextett, aber beim Jahresauftakt des Kulturprogramms in der Klosterschüer traten nur fünf fantastische Sänger an: einer der gesangsstarken Herren hatte kurzfristig die Grippe erwischt. Dennoch gelang den fünf agilen Künstlern ein grandioser Auftritt, und wer nicht wusste, dass eigentlich einer fehlt, hätte es auch nicht bemerkt.

Unter dem Motto "ächt jetzt" wurden die Konzertgäste mit bester Klangkunst der Stimmen verwohnt, denn die Gesangskünstler verstehen es eine ganze Band instrumental auf die Bühne zu zaubern, ohne dass ein Instrument zu sehen ist. Mit internationalen Songs und in bestem Schwitzer-Dütsch kamen die fünf Jungs aus dem Nachbarkanton auf die Bühne und zogen eine super Show vor vollem Haus ab. Mit einer unglaublichen Stimm- und Klangakrobatik wurde das Publikum in Staunen versetzt. Egal ob Beet, Rap, Rock oder Popsongs, die instrumentalen Klänge wie Bass, Schlagzeug, Trompete oder Klavier kamen ausschließlich aus den Kehlen, was so manchen Gast sehr verwunderte.

Mit Witz und Humor brachte die Männergruppe, zwei stammen übrigens tatsächlich aus der Schweiz und die anderen aus Deutschland, Österreich, USA und Irland, ein perfektes Unterhaltungsprogramm als Kontrast für langweilige Fernsehabende auf dem Sofa in die Klosterschüer. Die Verantwortlichen beim Kulturring hatten wieder ein glückliches Händchen bei der Künstlerauswahl, denn auch die Schweizer Gesangskünstler hatten vor ihrer TV-Popularität bereits schon mal in Ofteringen auf der Bühne gestanden.

Die Freude am Singen und der Spaß war den fünf Jungs förmlich ins Gesicht geschrieben, denn es gelang ihnen über ihre eigene Bühnenkomik zu schmunzelten und dieser Spaß schwappte direkt ins begeisterte Publikum über. Bei "I will survive" brach die Gruppe plötzlich in Gelächter aus.

Schließlich wurde ein Publikumsstar gesucht, und die 15-jährige Lili bekam auf der Bühne einen Ehrenplatz um auf Schweizer Art und mit dem Charme der Alpenländler umgarnt zu werden. Die Gute wusste gar nicht wie ihr geschah, mit Blumen Schleier und Ring war sie ruckzuck mit Sänger Rocco verheiratet. – So schnell geht das also im Nachbarkanton.

Und auch die Irische Oma-Geschichte brachte das Publikum dazu, Tränen zu lachen, den Nylonstrumpfhosen, die nur bis knapp übers Knie getragen werden, regten die Fantasien im Saal entsprechend an. Ein kurzer Workshop in karibischem Tanz brachte Bewegung in die Schüer und ganz zum Schluss verabschiedeten sich die A-Cappella-Künstler mit einem grandiosen "Purple Rain", als Hommage an den verstorbenen Künstler Prince.