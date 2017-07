Wutöschingen Arme hoch für Völkerverständigung: Alemannenschule kooperiert mit Schule in Kairo

Die Alemannenschule in Wutöschingen schließt mit großem Erfolg Kontakte zur internationalen Schule in Kairo. Beide Seiten profitieren vom Schüler-Austausch.

Wutöschingen – Völkerverständigung beginnt schon im Kindesalter, denn durch einen offenen Blick auf andere Kulturen, Lebensweisen, Traditionen und Religionen wächst das gegenseitige Verständnis und der respektvolle Umgang unter den Menschen. Die Alemannenschule Wutöschingen (ASW) konnte mit großem Erfolg Kontakte zu internationalen Schulen knüpfen und nimmt dadurch auch in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein.

Mit einer vertraglichen Vereinbarung für eine dauerhafte Kooperation zwischen der Alemannenschule und der Nefertari Deutsche Internationale Schule Kairo wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Im Rahmen des 14-tägigen Schüleraustausches weilten 15 Schülerinnen und Schüler aus Kairo an der ASW und waren bei Gastfamilien der Wutöschinger Schüler untergebracht. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen 11 und 16 Jahre alt und kommen aus ganz unterschiedlichen Abteilungen der internationalen Schule. Eine Abteilung der privaten Kairoer Schule ist die deutsche Schule, ein anderer Teil ist amerikanisch und ein dritter Bereich nennt sich Internationale Bachelor Abteilung.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatten 15 Lernpartner der ASW aus ganz unterschiedlichen Jahrgängen und Lerngruppen die Gelegenheit, die Partnerschule in Kairo zu besuchen. Jetzt erfolgte der Gegenbesuch. „Nach Möglichkeit wollen wir dieses Prinzip Jahr für Jahr fortsetzen und danken deshalb allen Unterstützern, besonders dem Förderverein der Schule, damit dieser Austausch stattfinden kann“, betonte Schulleiter Stefan Ruppaner. Der Förderverein hat für die Ausflüge des Rahmenprogramms, zum Europapark, zur Insel Mainau und zum Rheinfall, den Bus gesponsert.

Für die Schüler aus Kairo ist die Reise ins Europäische Ausland derzeit aufgrund des Wechselkurses sehr teuer, aber die Eltern sind unglaublich stolz, ihren Kindern diese Chance zu bieten. Bereits im April 2016 reiste Ruppaner mit einer Delegation aus Wutöschingen nach Kairo um erste Kontakte zu knüpfen. „Es war sehr mutig, trotz der unsicheren politischen Lage nach Ägypten zu reisen, mit dem Ziel einen Schüleraustausch aufzubauen“, erinnert sich der Schulleiter und ergänzt: „Besonders freue ich mich immer noch, dass die Aktion sofort mit Erfolg gekrönt war und die Eltern hier bereit waren, ihre Kids nach Kairo zu schicken.“ Jetzt, beim Gegenbesuch lebten die Gastkinder aus Ägypten bei den Schülerfamilien hier in den Dörfern und lernten somit einen ganz anderen Lebensstil kennen. „Unsere Schüler genießen hier ganz besonders die Natur und die Freiheit einfach so raus auf die Straße zu gehen, um beispielsweise Fahrrad zu fahren, das ist in Kairo nicht möglich“, erzählt Alia Fawzy, Lehrerin aus Kairo. Bei allen Schülern, egal ob aus Wutöschingen oder aus Kairo war die anfängliche Angst vor dem Unbekannten und Fremden innerhalb kürzester Zeit weg – so funktioniert Völkerverständigung.