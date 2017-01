Wutöschingen Alexander Wagner hat ein gutes Näschen für Wein

Alexander Wagner aus Wutöschingen hat sich zum Sommelier ausbilden lassen. Damit möchte der 25-Jährige auch den heimischen Wein bekannt machen. Wie man Sommelier werden kann und was Alexander Wagner jetzt machen will, erfahren Sie hier.

Wutöschingen – Obwohl sich der Weinanbau im Wutachtal in Grenzen hält, hat sich der 25-jährige Alexander Wagner aus Wutöschingen dazu entschieden, eine Sommelier-Ausbildung zu absolvieren. Er möchte künftig in der Region mit dazu beitragen, dass Wein trinken wieder mehr Zuspruch findet. "Wir haben hier in der Gegend wunderbaren Wein, aber die meisten Leute nehmen kaum Notiz davon", sagt der ausgebildete Wein- und Getränke Fachmann, der zuvor eine Berufsausbildung zum Restaurant-Fachmann gemacht hat und bislang im Restaurant eines renommierten viereinhalb Sterne-Hotels Erfahrungen sammelte.

An der deutschen Sommelierschule in Koblenz an der Mosel ließ sich der junge Weinbegeisterte ein Jahr lang in verschiedenen Intensivkursen ausbilden, inklusive einem mehrwöchigen Praktikum im Staatsweingut Weinsberg. Hier sammelte Wagner wichtige Erkenntnisse, die als Basis in der Sommeliersausbildung zu betrachten sind. "Die größte Umstellung von der Arbeitsweise in der Gastronomie zur Tätigkeit im Weinberg oder im Keller ist die Tatsache, dass nichts unter Zeitdruck geschieht", erzählt der Experte und fügt an: "Der Wein oder die Trauben laufen ja nicht weg und die Qualität steht absolut im Vordergrund." Gleichwohl weiß Wagner, dass in der Gastronomie die Zeit, in Verbindung mit dem Anspruch den Gast bei höchster Qualität zufriedenzustellen, absolute Priorität hat.

Deshalb hat sich Alexander Wagner auch für diese Zusatzqualifikation interessiert, denn in den Hotels ist ein Sommelier auch für den Einkauf der Getränke und für die Verhandlungen mit den Händlern zuständig, weshalb eine sehr gute und fundierte Sachkenntnis speziell bei Wein von großem Vorteil ist. Neben dem theoretischen Wissen über Wein in Zahlen, Alkoholgehalt oder Restzuckerwerte, sind auch Kenntnisse über die weltweiten Anbaugebiete und die Rebsorten- Spezifikationen gefragt, wobei der Sommelier an sich ein umfangreiches Wissen über sämtliche Getränke vom Wasser bis zu den Spirituosen abrufen kann.

Bei der deutschen Sommeliersausbildung wird auf internationales Wissen großen Wert gelegt, im Ausland hingegen ist die Ausbildung sehr national ausgerichtet. Bei der Abschlussprüfung durch die IHK gilt es zunächst eine anspruchsvolle Verkostungsliste zu erstellen, beim praktischen Teil sind anhand von Blindverkostungen die Weine nach Sorte, Herkunft und Weingütern zu erkennen und zuzuordnen und mündlich muss eine individuelle Aufgabe, die per Los gezogen wird, nach 15 minütiger Vorbereitung bearbeitet werden. "Die praktische Prüfung ist definitiv die Schwerste und die Durchfallquote ist hoch", erinnert sich Wagner.

Und wie schafft es ein Jung-Sommelier sich eine derart umfangreiche Weinerfahrung anzueignen? "Ich habe während der Ausbildung über 500 Weine probiert und zugeordnet, zirka 50 Prozent davon bleiben in Erinnerung, also die, die geschmeckt haben", erklärt Wagner und zwinkert.

Zum Beruf

Ein Sommelier ist ein speziell ausgebildeter Kellner mit hoher Fachkenntnis im kompletten Spektrum der Getränke. Die Ausbildung an der Deutschen Sommeliersschule in Koblenz erfolgt in Kooperation des Wine & Spirit Education Trust und ist in vier Levels unterteilt. Die Prüfungen bei der IHK sind dreigeteilt, mündlich, schriftlich und praktisch, die Ausbildung wird meist berufsbegleitend angeboten. Auch die Deutsche Hotelakademie und das internationale Weininstitut bieten Sommelier-Ausbildungen an. Alexander Wagner bietet als Sommelier Beratungsleistungen für Gastronomie und Weinbaubetriebe an. Aber auch Privatpersonen oder Vereine können einen Sommelier für eine Privatverkostung buchen.