Wutöschingen Alexa Tröndle aus Schwerzen im Schwarzwaldtatort

Für Alexa Tröndle aus Schwerzen ging ein Traum in Erfüllung: Die elfjährige Schülerin wurde als Komparsin für eine kleine, aber wichtige Rolle gecastet: Sie spielt das Mordopfer in eine der ersten Szenen des Tatorts. Der Film wird im September ausgestrahlt.

Wutöschingen – Einmal beim Film mitmachen, dieser Traum erfüllte sich dieser Tage für die elfjährige Alexa Tröndle aus Schwerzen. Sie erhielt eine Komparsenrolle beim neuen Schwarzwaldtatort, der im September ausgestrahlt wird und ist in einer der ersten Szenen zu sehen.

Bei der morgendlichen Zeitungslektüre im Alb-Boten stieß Alexas Mutter Silvia Tröndle auf die Annonce der Casting-Agentur "Atticast" aus Meersburg. Die Daisendorferin Beate Seidel ist dort für die Komparserie zuständig, sie hat unter anderem auch Komparsen für den Bodensee-Tatort ausgewählt. Die Bewerbungsunterlagen von Alexa haben Beate Seidel gefallen, sodass sie sie nach Rücksprache mit dem Regisseur Robert Thalheim eingeladen hatte, zur Vorproduktion in ein Hotel nach Schluchsee zu kommen.

"Es waren insgesamt drei Termine, zwei an Schultagen und einer am Samstag. Es ging ganz schnell. Wir wussten schon drei Wochen vorher, dass Alexa angenommen wurde. Der genaue Drehtermin wurde allerdings erst einen Tag vorher durchgegeben", erzählt Silvia Tröndle. Gerne erinnert sich Alexa an den Dreh im Hotelpool. Mit den beiden Jung-Schauspielern, die bereits internationale Erfahrung besitzen und für den Dreh aus Berlin eingeflogen wurden, durfte sie im Anschluss den restlichen Tag schwimmen. Die Hauptdarsteller Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner lernte sie außer beim Dreh beim gemeinsamen Essen nur kurz kennen. "Beim Dreh waren sie natürlich sehr konzentriert, aber beim Essen haben sie sich verhalten, wie du und ich", erzählt Alexa.

Alexa spielte das Mädchen, das erschossen auf einer Waldlichtung der Wutachschlucht bei Bonndorf-Boll gefunden wird. Ein Schauspielcoach hatte sie auf ihre stumme Rolle vorbereitet. So sollte sie die geschlossenen Augen auf einen festen Punkt richten und durch die Nase atmen, um möglichst unbelebt zu wirken. Die Stunde, in der sie für den Dreh auf dem Erdboden liegen musste, hielt sie dank eines warmen Neopren-Anzuges und Wärmekissen gut durch. Für die Szene, in der das verstorbene Mädchen unter der Plane gezeigt wurde, wurde eine Puppe verwendet. Am Set war ein echtes Bestatterteam aus der Region, die Polizisten hingegen wurden von Komparsen gemimt. "Dass sie nur liegen musste, war OK für mich. Hätte sie laut Drehbuch das Erschossen-werden oder ähnliches darstellen müssen, hätten wir die Rolle abgelehnt. Das wäre eine zu große psychische Herausforderung gewesen. Alexa ist offen für weitere Rollen, auch wenn es terminlich schon schwierig war, da die Schule ja die Hauptrolle einer Elfjährigen spielt", so Silvia Tröndle. Alexa besucht die fünfte Klasse der Realschule Stühlingen.

Schwarzwaldtatort

Der Schwarzwaldtatort tritt die Nachfolge des abgesetzten Teams aus Konstanz an. Im ersten Fall geht es um den Mord an einem elfjährigen Mädchen in einem idyllischen Dorf im Schwarzwald. Gleichzeitig ist der Nachbarsjunge des Opfers verschwunden, eine fieberhafte Suche beginnt. Die vermeintlich heile Welt bekommt immer mehr Risse, als Friedemann Berg und Franziska Tobler herausfinden, dass viele Dorfbewohner Waffen besitzen und im Wald ein geheimes Depot entdecken.