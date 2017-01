Wutöschingen Alemannenschule führt ein neues Bezahlsystem in der Schulmensa ein

Die Umstellung der Banken bei Chipkarten macht eine andere Abbuchungsroutine für das Essen in der Mensa der Alemannenschule nötig. Bürgermeister Georg Eble erhält bei der Problemlösung Unterstützung von der Volksbank Klettgau-Wutöschingen.

In der Alemannenschule Wutöschingen können die Schüler ihr Mittagessen an zwei neuen Bestellterminals ordern. Der Grund ist die Umstellung bei Banken, künftig keinen Geldchip mehr auf EC-Karten anzubieten. Deshalb ist es nicht mehr möglich, dass die Schulkinder ihr Essen wie gewohnt über das Abbuchungssystem bezahlen. Bürgermeister Georg Eble zeigte sich ratlos und verärgert, er telefonierte mit Ekkehard Windler von der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, um nach einer Lösung zu suchen. "Ich habe halt geschimpft, weil wir durch den Wegfall dieses Chips auf der Bankkarte kein funktionierendes Bezahlsystem mehr haben werden", erklärte Eble. Die Volksbank arbeitet mit verschiedenen Serviceanbietern im Bereich der Bezahlmöglichkeiten zusammen und bot der Gemeinde die Möglichkeit an, ein Dienstleistungsbezahlsystem einzurichten, was direkt mit der Gemeindekasse verbunden ist.

Ab sofort hinterlegen die Eltern der Schüler bei der Gemeinde einen bestimmten Betrag, von dem das gebuchte Essen abgezogen wird. Dies erfolgt direkt über eine Internetverbindung von der Schule in die Rechnungsstelle der Gemeinde. Eine spezielle Software in Verbindung mit den beiden neuen Buchungsterminals, die so programmiert sind, dass die Kartenangeben der Schüler direkt als Abbuchungsidentifikation genutzt werden können, garantiert die ordnungsgemäße Zuordnung von gebuchtem Essen und hinterlegtem Guthaben.

Bürgermeister Georg Eble und der Vorstandssprecher der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, Ekkehard Windler, übergaben die beiden neuen Bezahl- und Buchungsterminals ihrer Bestimmung. Nun ist ein reibungsloser Ablauf bei der Essensbestellung und auch Ausgabe gewährleistet. Die Kosten der Umstellung des bisherigen Bezahlsystems zum neuen Abbuchungssystem und die Installation beliefen sich auf 11 000 Euro für die Hard- und Software, inklusive der beiden Buchungsterminals und des Ausgabeterminals in der Mensa sowie die vollständige Programmierung.

Die Volksbank Klettgau-Wutöschingen unterstützte diese Maßnahme mit 3000 Euro. Im Zuge der Neubau- und Erweiterungsmaßnahme der Alemannenschule wurde auch die Mensa neu gebaut. In der Küche werden die Menüs vorgegart angeliefert und in speziellen Dampfgeräten fertig gegart. Es gibt täglich drei Menüs zur Auswahl sowie ein Salatbüfett. Gelegentlich wird auch vor Ort gekocht. Die Küche ist vollständig eingerichtet, sodass auch die frische Zubereitung von Lebensmitteln möglich ist. Im Schnitt essen täglich 130 Schulkinder in der Mensa.