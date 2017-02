Wutöschingen Abstrahierte Eindrücke im Bild können Besucher der Ausstellung in der Mediathek in Wutöschingen erleben

Abstrahierte Eindrücke im Bild können Besucher der Ausstellung in der Mediathek in Wutöschingen erleben

Die Künstlerin Inka Seuser-Metzler aus Kadelburg stellt ihre Gemälde in der Mediathek aus. Die Schau startet am Freitag, 10. Februar, mit einer Vernissage.

Wutöschingen (hg) Die Mediathek in Wutöschingen präsentiert eine neue Ausstellung. Am Freitag, 10. Februar, findet um 17 Uhr die Vernissage mit Werken von Inka Seuser-Metzler aus Kadelburg statt. Sie bringt mit ihren bunten Kunstwerken viel Farbe in das Grau des Winters. "Ein Leben ohne Farben kann ich mir für mich nicht vorstellen", sagt Inka Seuser-Metzler. Sie hat in der zweiten Lebenshälfte endgültig zur Malerei gefunden, begann aber schon als Kind, auf alles zu malen, was ihr in die Finger kam.

"Meine Malerei ist nicht ergebnisorientiert, sondern ein immer neuer Schöpfungsprozess", erklärt die Künstlerin. Sie lässt sich von ihrer Umwelt, von Begegnungen, der Natur und dem Rhythmus des Lebens inspirieren, möchte aber nie ein reales Abbild wiedergeben, sondern malt eher abstrakt und surreal. Jedes Bild ist ein Unikat, nie entsteht ein zweites nach Vorlage, denn die Emotionen beim Malen spielen bei der Künstlerin eine große Rolle.

In der Mediathek in Wutöschingen zu sehen sind Bilder zu unterschiedlichen Themen und Impressionen von Malreisen in den hohen Norden Lapplands. Inka Seuser-Metzler stellte bereits bei zahlreichen internationalen Ausstellungen mit befreundeten Künstlern aus und resümiert: "Kunst baut Brücken und führt zu Kommunikation." Es gebe viele Momente, Gefühle und Intuitionen, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Schaffe es ein Künstler, diese Dinge zum Ausdruck zu bringen, berühre er die Seele der Betrachter. "Kunst mit Farbe geht direkt ins Herz", sagt Inka Seuser-Metzler.