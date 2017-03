Wutöschingen A-cappella-Band Delta Q begeistert in der Ofteringer Klosterschür

A-cappella-Band Delta Q begeistert in der Ofteringer Klosterschür

Die vierköpfige Gruppe aus Berlin überzeugte mit einer Mischung aus Satire, Vokaldarbietungen und bekannten Melodien und boten eine gelungene Show mit reichhaltigem Liedgut aus allen Stilrichtungen.

Wutöschingen (hg) Mit der A-cappella-Band „Delta Q“ aus Berlin wagte der Kulturring in der Ofteringer Klosterschüer wieder einmal ein Experiment und ermöglichte vier jungen, noch relativ unbekannten Künstlern den Sprung auf die Theater- und Konzertbühne.

Knapp 100 Gäste erfreuten sich am erfrischenden Programm der Stimmakrobaten, die sich auch mit Klischees aus der Esoterik, wie beispielsweise der allheilbringenden Atemtechnik satirisch auseinander setzten.

Vier Vokalkünstler und ein begnadeter Ton- und Lichttechniker boten eine gelungene Show mit reichhaltigem Liedgut aus allen Stilrichtungen, aber auch kritische Beobachtungen zur Gesellschaft, thematisiert mit der Relativität der Sichtweise auf die eigene Person oder der Geduldfähigkeit des Wartens. Es wurden ein Medley zum Thema Farben präsentiert und in rasanter Weise Rhythmen wie Liedtexte angeschnitten, die bei vielen Gast irgendwie in Erinnerung sind.

Dennoch forderte dies die Zuhörer heraus, dieser Geschwindigkeit des Wechsels mit den Ohren und Augen zu folgen: Kaum hatte man einen Song erkannt, wurde bereits ein nächster angesungen. Alles, was die Volksmusik, Pop- und Rock oder auch die Schlagerwelt zu bieten hat, kam geballt in der Klosterschüer auf die Bühne.

Die vier sympathischen Berliner bereicherten ihr Repertoire aber auch durch eigene Kompositionen, wie beispielsweise einer musikalischen Geschichte vom Koffer aus Frankfurt. Andächtig lauschten die Konzertbesucher dem „kleinen Koffer“, der bei manchem Zuhörer vielleicht eine Assoziation zu einem ähnlichen Erlebnis darstellte. Nicht nur die vokalen Kunststücke begeisterten die Gäste, auch die hervorragende Performance und Choreografie von Delta Q kann als absolute Augenweide beschrieben werden.

Vier smarte junge Männer, die nicht nur stimmliche Qualitäten zu bieten haben, sondern auch durch ihren Charme und das ansprechende Äußere die Herzen in den Zuschauerreihen höher schlagen ließen.

Mit kleinen Erzählungen aus ihrem Künstlerleben brachte die Gruppe so manche Kuriosität aus Berlin unter die Leute und verband diese Erlebnisse wiederum mit eigenen Songs, wie das „Mit dem Bart-Lied“. Um sich Zahlenpins besser einzuprägen, schlug Delta Q schließlich wiederum ein Medley vor und ließ einschlägiges Liedgut zu diesem Thema erklingen. Ebenso wurden Fernsehmelodien mit den passenden Songs aus der Werbung präsentiert und am Ende erklang als Zugabe nach einem lang anhaltendem Applaus das allseits bekannte Gute-Nacht-Lied „Guten Abend, gut Nacht“ in Jazz-Variante mit vokalem Trompetensolo: Ein absoluter Ohrenschmaus mit Gänsehautfeeling.