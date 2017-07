Klettgau 47 Schüler machen Abschluss an der Alemannenschule Wutöschingen

47 Schüler machen Abschluss an der Alemannenschule Wutöschingen

21 Schüler konnten den letzten Werkrealschul-Jahrgang an der Alemannenschule erfolgreich abschließen. Auch 26 Lernpartner, die nach dem neuen Schulkonzept unterrichtet wurden, freuten sich über ihre Abschlusszeugnisse. Drei Mal gab es Preise für den besten Notendurchschnitt von 1,7.

Die letzten 21 Schülerinnen und Schüler der herkömmlichen Werkrealschule wurden an der Alemannenschule nach Abschluss der neunten Klasse feierlich entlassen, künftig lernen hier nur noch Lernpartner nach dem Schulkonzept der Gemeinschaftsschule.

Außerdem freuten sich auch 26 Lernpartner, die bereits nach dem neuen Schulkonzept unterrichtet wurden und mit Erfolg die Realschulprüfung nach der zehnten Klasse abgelegt haben, über ihre Abschlusszeugnisse. Von dieser Klasse erzielten sieben Jugendliche einen besseren Notendurchschnitt als 2,4 und zwei Jungs sogar einen Durchschnitt von 1,7. Auch in der neunten Klasse gab es drei Schulabgänger, die besser als 2,5 im Notendurchschnitt schafften und ein Schüler erreichte ebenfalls die Note 1,7.

Mit Stolz übergab Schulleiter Stefan Ruppaner die Zeugnisse zusammen mit einer Rose und hatte schon zuvor in seiner Ansprache erwähnt, wie erfreut er über seine Schülerinnen und Schüler ist. „Wir entlassen hier heute ein spitzenmäßiges Endprodukt unserer Schule, nämlich den letzten Werkrealschuljahrgang und den ersten GMS-Jahrgang.“ Die Feier wurde vom Schulorchester musikalisch umrahmt und auch die Schüler selbst hatten sich sehr viel Mühe gegeben, sich gegenseitig und auch von der Schule zu verabschieden.

Bei einem liebevoll gestalteten Abschiedsgottesdienst stand der Dank für die Schulzeit und des Lernens im Mittelpunkt. Dieser Geist war auch in der Alemannenhalle zu spüren, Ruppaner sprach von der Freude, die ihm seine Schüler bereiten und hob einige besonders freudige Augenblicke heraus, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Hier wurde deutlich, dass auch ein Lehrer und Schulleiter sich die Gesichter seiner Schulkinder merkt und damit viele freudvolle Erlebnisse mit den jungen Persönlichkeiten verknüpft.

Bürgermeister Georg Eble verdeutlichte, dass die Schulzeit für jeden eine sehr prägende Zeit ist und wünschte den Schulabgängerinnen und Schulabgänger ein sehr positives Gedächtnis an ihre Schullaufbahn in Wutöschingen. Auch die Elternbeiratsvorsitzende Beatriz Würth wünschte den nun fast schon jungen Erwachsenen viel Glück und Zielstrebigkeit für die weiteren Weg, die in ganz unterschiedliche Richtungen laufen.

Viele der entlassenen Jugendlichen beginnen eine Ausbildung, einige werden weiterhin die Schulbank drücken und haben sich für eine Weiterqualifizierung hinsichtlich Berufsschule oder beruflichem Gymnasium entschieden. „Wir sind alle auf unsere Zukunft nach der Schule sehr gespannt“, sagte Ralf Strittmatter in Vertretung seiner Schulkolleginnen und Kollegen, die mit Kurzfilmen und Bildern einen Einblick zu den Höhepunkte der letzten Schulwochen vermittelten, um schließlich mit zwei gemeinsamen Liedern „Tschüss“ zu sagen.

Ein Lob erhielt Niklas Pfeifer mit der Durschnittsnote 2,4; Mia-Lara Schroff mit 2,3 und Mareike Kaiser mit 2,2; als Klassenbester schnitt Ralf Strittmatter mit einem Durchschnitt mit 1,7 ab. Aus der zehnten Klasse erhielten Merve Avci, Kevin Büche und Fationa Hoti eine Lobauszeichnung mit dem Durchschnitt 2,1; Pia-Lena Gabriel und Josepha Hehs mit 2,2 und Max Utz mit 2,3. Raphael Kunze und Emanuel Osmani sind die Jahrgangsbesten und erzielten einen Schnitt von 1,7. Den Sozialpreis des Fördervereins der Alemannenschule bekamen für besondere soziale Verdienste Josepha Hehs und Nora Hülswitt.