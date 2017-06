Wutach Zahn der Zeit nagt an der Wutachhalle

Beim Thema Brandschutz, Platzangebot, Haustechnik und sanitäre Anlagen besteht bei der Halle im Wutacher Ortsteil Ewattingen dringender Handlungsbedarf. Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Planung.

Wutach – Die Wutachhalle hat 45 Jahre lang ihre treuen Dienste für die Ewattinger Bürger geleistet. Nun genügt sie weder den heutigen gesetzlichen Anforderungen noch den Ansprüchen der Nutzer. Sie ist schon allein aus brandschutztechnischen Vorgaben dringend sanierungsbedürftig. Darüber herrschte in der jüngsten Ratssitzung Einigkeit. Die Dringlichkeit der Sanierung wird durch ein Gutachten des Ingenieurbüros Daniel Wiest (Bonndorf) auch mit Fakten belegt.

Der Gemeinderat vergab die Planungen zur Instandsetzung und Erweiterung der Wutachhalle an die Planungsgemeinschaft Kaiser-Wiest (Grafenhausen-Bonndorf), die Verwaltung muss einen entsprechenden Ingenieurvertrag dem Rat vorlegen. Die Verwaltung erhielt zudem den Auftrag, für die geplante Baumaßnahme Anträge auf Fördermittel zu stellen und ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten. Wie Bürgermeister Christian Mauch erläuterte, kämen Zuschüsse aus drei Fördertöpfen für die Sanierung der Wutachhalle infrage: Sportstättenförderung, Entwicklung Ländlicher Raum und die Förderung strukturschwacher Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs. "Allein schaffen wir die Finanzierung nicht, wir brauchen diese Zuschüsse", machte er dem Rat deutlich.

Gemeinderat Armin Kienzle (CDU) gab zu Protokoll, dass bei der Planung und Aufstellung eines Finanzierungskonzeptes für die Wutachhalle, auch ein Neubau als Alternative ins Auge gefasst werden sollte: "Bei einer Sanierung reichen oft die Mittel nicht, weil Unvorhersehbares auftaucht."

Das Gutachten von Daniel Wiest stellt fest, dass nach der energetischen Sanierung vor 16 Jahren die Gebäudehülle "in einem statisch und bautechnisch ordentlichen Zustand" ist. Deshalb wird in dem Gutachten eine Sanierung mit Erweiterung gegenüber einem Neubau favorisiert. Mauch erläuterte, dass allerdings in der Halle dringender Sanierungsbedarf bestehe. Vor allen die gesetzlichen Vorgaben für den Brandschutz machen ein Handeln dringend erforderlich. "Das Thema rückt immer stärker in den Fokus", erklärte das Gemeindeoberhaupt.

Er erläuterte, dass die räumlichen Gegebenheiten bei der 1972 "vermutlich als reine Sporthalle" (Mauch) gebauten Wutachhalle sehr beengt sind. Vor allem an Stauraum mangele es, zudem sei keine richtige Küche vorhanden. Auch die Hallentechnik inklusive Belüftung entspreche längst nicht mehr dem heutigen Stand. Und die Nutzer (Vereine und Schule) verfügten über zu wenig Möglichkeiten, Sportgeräte, Stühle und Tische zu verstauen. Derzeit werde der Sanitätsraum für solche Zwecke genutzt. Der Sporboden hat sich dem Gutachten zufolge im Randbereich gesenkt. Auch die sanitären Anlagen wurden bei der Bestandsaufnahme bemängelt, eine behindertengerechte Toilette ist nicht vorhanden, zudem fehle eine nach Geschlechtern getrennte Duschmöglichkeit. Im Außenbereich stehen nur etwa 20 Parkplätze auch bei größeren Veranstaltungen zur Verfügung.

Mauch schlug vor, wenn Planungen und ein Konzept für die Finanzierung vorliegen, das Projekt in einer Bürgerversammlung der Öffentlichkeit vorzustellen, derzeit sei die Planung für einen solchen Schritt aber noch in einem zu frühen Stadium. "Wir wollen die Sache aktiv angehen, es wäre schmerzhaft, wenn die Halle, von Behörden geschlossen würde", machte der Bürgermeister den Handlungsbedarf deutlich.

"Die Notwendigkeit ist erkannt", betonte Joachim Burger (CDU). Er hielt den Weg über Zuschussanträge, die Finanzierung zu klären für den richtigen Weg. Auch eine Bürgerbeteiligung bei Vorliegen von Planungsvarianten und einem Finanzierungskonzept hält er für die richtige Reihenfolge. Das unterstrich auch Erhard Graunke (UWW) und ergänzte: "Die Problematik mit dem Brandschutz wird uns nach dem Hochhausbrand in England einholen." Er betonte ebenfalls, dass durch die öffentliche Vorstellung der Pläne zu einem späteren Zeitpunkt zur Transparenz beitrage.