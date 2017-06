Wutach Wutachs Bürgermeister Mauch verpflichtet Kommandanten

Andreas Kaiser als Kommandant und Stephan Keller als sein Stellvertreter wurden in der jüngsten Sitzung des Wutacher Gemeinderats auf ihre Ämter verpflichtet.

Wutach (ew) Vor neuen Herausforderungen sieht der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ewattingen die Abteilung und die Wehr insgesamt. Bei seiner Verpflichtung in der Ratssitzung am Donnerstagabend sagte Andreas Kaiser, der auch Gesamtkommandant ist: "Bei der Ausbildung von Führungspersonal stehen wir vor Herausforderungen. In Ewattingen habe man eine junge, motivierte Mannschaft, auch in Münchingen ging durch den Bau des Gerätehauses ein Ruck durch die Abteilung. Aufzuarbeiten gebe es noch etwas in Lembach, wo Kaiser selbst derzeit kommissarisch die Abteilung leitet. "Und ein neues Feuerwehrfahrzeug ist nötig", richtete er einen Wunsch an das Ratsgremium. Er habe diesbezüglich bereits "ein gutes Gespräch" mit Kreisbrandmeister Thomas Santl geführt. "Mein persönlicher Wunsch wäre, in zwei, drei Jahren das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr und die Fahrzeugweihe zu feiern." Eingentlicher Termin für das Jubiläum wäre im kommenden Jahr, doch da stehe auch das Dorffest in Ewattingen an. Bürgermeister Christian Mauch verpflichtete Kaiser und seinen wiedergewählten Stellvertreter Stephan Keller auf die nächsten fünf Jahre in ihre Ämter. Er sieht die Wehren in der Gemeinde personell gut aufgestellt.

Im Rahmen der Sitzung wurde der bisherige Abteilungskommandant Frank Zimmermann offiziell vom Rathauschef verabschiedet. Nachdem Zimmermann in der Versammlung auf ein persönliches Abschiedsgeschenk zugunsten der Ärzte ohne Grenzen verzichtet. Mauch wollte im nach 15 Jahren an der Spitze der Ewattinger Feuerwehr aber ein persönliches Geschenk in form eines Gutscheins überreichen.