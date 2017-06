Wutach Wutacher Gemeindewald leidet unter Trockenheit

Forst spült 92000 Euro Gewinn in die Wutacher Gemeindekasse. Das Ratsgremium stimmt dem Ergebnis aus 2016 zu.

Fast eine Punktlandung konnte Wutachs Revierförster Michael Eisele bei der Vorstellung des forstwirtschaftlichen Ergebnisses 2016 im Gemeinderat verkünden. Die bei der Forsteinrichtung festgelegten 5200 Festmeter Einschlag wurden knapp erreicht. Das brachte einen Gewinn von rund 92 000 Euro. Der Gemeinderat erkannte das vorgestellte Ergebnis einstimmig an.

Der Vollzug im vergangenen Jahr lag 9000 Euro unter dem Plan (282 600 Euro), die Ausgaben unterschritten den Plan (96 700 Euro) wegen kostenfreier Selbstwerbung um rund 15 000 Euro. Ein niedrigerer Holzpreis für Nadel-Stammholz, der Verkauf von Nebensortimenten sowie eine Abwertung der Sägewerke durch Käferholz bedeuteten eine Mindereinnahme in Höhe von rund 30 000 Euro, wie Eisele erläuterte. Mehrkosten entstanden zudem für den Straßenhieb an der L 171, die Ausbildung eines Forstwirts und die Beförsterung des Gemeindewaldes in Höhe von 26 000 Euro. Aufwändig war vor allem der Einschlag an der Landstraße Richtung Wutachmühle, der zwei Wochen in Anspruch nahm und mit Straßensperrungen verbunden war. „Den Großteil der gefährlichen Bäume haben wir entfernt“, erläuterte Eisele.

Die planmäßige Nutzung betrug 83 Prozent des Einschlags. Die Insektenschäden lagen bei etwa sechs, Pilzerkrankungen bei sieben Prozent. Sturm- und Schneebruch lagen bei jeweils zwei Prozent des Einschlags. Den höchsten Prozentsatz der Holzernte machte wieder das Nadelholz (71 Prozent) aus, 29 Prozent kam aus elf Laubholz-Baumarten. Waldarbeiter ernteten 3495 Festmeter, Unternehmer 458, Selbstwerber 823 und Klein-Selbstwerber 470 Festmeter Holz im vergangenen Jahr, so Revierförster Michale Eisele.

Die Pflege von Kulturen lag rund 1300 Euro unter den im Plan angenommenen 20 500 Euro. Gepflanzt wurden in bestehenden Kulturen 3500 neue Bäume. Das Gros macht die Fichte mit 1800 Stück aus. Die Douglasie (650) gewinnt an Bedeutung, die Tanne steht mit 500 Stück zu Buche. Mehrausgaben entstanden bei der Erschließung von Wegen (1400 Euro) gegenüber den geplanten 16 000 Euro, rund 10 000 Euro wurden in die Sanierung des Mühlefingerwegs investiert.

Der Erdrutsch am Kanadiersteg kann nun von Wanderern über zwei von Forstarbeitern und Schwarzwaldverein gebauten Stegen umgangen werden, berichtete Eisele: „Aber sobald es regnet, ist der Rutsch wieder aktiv.“ Ein weiteres Problem ist das andauernde Eschensterben. „Da gibt es eine deutliche Verschlechterung, das Problem wird uns weiter verfolgen“, stellte Eisele fest. Der Wald leide insgesamt an „Trockenstress“. Positiv konnte der Förster vermelden, dass bereits 64 Prozent des Einschlags 2017 aufgrund Trockenheit und Frost gemacht werden konnten.