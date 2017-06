Wutach Wutacher Gemeinderat sagt Ja zur Krippe

Eine Gruppe für Zwei- bis Dreijährige ist der erste Schritt zur Erweiterung der Kinder. Der Startzeitpunkt des neuen Angebots noch offen.

Wutach – "Ich freue mich über die Entscheidung des Gemeinderats", sagte die Leiterin des Kindergartens St. Josef in Ewattingen gegenüber dieser Zeitung. Am Abend zuvor hatte sich der Gemeinderat bei der Enthaltung von Detlef Probst (CDU) für die Einrichtung einer Krippengruppe für Kinder von zwei bis drei Jahren entschieden. Wie Bürgermeister Christian Mauch betonte, trage man damit den Bedürfnissen junger Eltern Rechnung. Derzeit sehen weder Rat noch Gemeindeverwaltung die Notwendigkeit, eine Krippe für Kleinkinder unter zwei Jahren anzubieten.

Im Vorfeld hatte die Verwaltung eine Umfrage unter 37 Familien gestartet, 36 Bogen kamen ausgefüllt zurück. Anlass waren steigende Geburtenzahlen. Nach 16 Neugeborenen 2014, neun ein Jahr später und 16 im vergangenen Jahr, werde auch der Bedarf an Plätzen im Kindergarten steigen. Die Verwaltung geht daher davon aus, dass bis 2019 Plätze für 50 Kinder angeboten werden müssen. 28 Kinder seien dann zwischen null und drei Jahren. Derzeit gibt es 52 Plätze im Kindergarten. "Bei der Einrichtung einer Krippe sind sie voll belegt", erklärte Mauch.

Derzeit werde der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz durch eine Tagesmutter und das Angebot eines altergemischten Kindergartens ab zwei Jahren abgedeckt. Der Kindergarten darf allerdings maximal fünf Kinder unter drei Jahren in einer gemischten Gruppe betreuen, betonte Mauch. Zehn der Eltern meldeten einen Bedarf für einen Betreuungsplatz in einer Krippe an. Wie Mauch betonte, stehe die Gemeinde auch im Wettbewerb mit Angeboten anderer Kommunen.

Die Kosten beim neuen Angebot würden für einen Krippenplatz für Zweijährige um 60 bis 70 Euro steigen, wenn zehn Kinder angemeldet würden, sagte der Rathauschef. Das Raumangebot in der jetzigen Einrichtung würde für das neue Angebot reichen, eventuell müsste in einem Raum eine Trennwand eingezogen und Betten angeschafft werden. Derzeit geht die Schätzung für eine Krippe für Kinder von Mehrkosten beim Personal von rund 78 000 Euro jährlich aus, für die Kommune würden Mehrkosten in Höhe von 32 000 Euro entstehen, erklärte der Bürgermeister.

"Wir beginnen die Krippe ab zwei Jahren, werden den Bedarf regelmäßig überprüfen und dann reagieren", betonte Christian Mauch. Erhard Graunke (UWW) stellte fest: "Das ist gut angelegtes Geld, Bildung am Ort zu halten ist wichtig. Das neue Angebot stärkt auch die Grundschule." Joachim Burger (CDU) ergänzte: "Es ist wichtig, alles am Ort zu halten, dadurch entsteht eine Bindung zur Gemeinde. Wenn Kinder in eine andere Krippe gebracht werden, besuchen sie dort später auch die Grundschule." Dieser Meinug konnte sich auch Corina Thoma (CDU) anschließen. Detlef Probst (CDU) sieht eigentlich keine Notwendigkeit. "75 Prozent der Befragten brauchen keine Krippe, 20 Familien betreuen ihre Kinder zu Hause, das sind alte Werte, das finde ich positiv. Bei den hohen Kosten müssen wir vorsichtig sein. Es ist ein schmaler Grat, alle zufriedenzustellen."

Ein Zeitpunkt für den Start der Krippe bleibt offen, wie Mauch betont. Nun muss der Träger, die katholische Kirchengemeinde St. Gallus, eine neue Betriebserlaubnis für die Einrichtung mit dem neuen Angebot beantragen. Als nicht einfach könne sich auch die suche nach zusätzlichen Erziehrinnen (1,76 Stellen lauf Plan) bei zwölf Plätzen gestalten.

Betreuungsangebot

Die Krippe für Kinder von zwei bis drei Jahren soll Betreuungszeiten von täglich 7.30 bis 13 Uhr anbieten. Die Kosten für Familien mit einem Kind werden nach momentanem Stand 230 Euro monatlich betragen. Bei zwei Kindern sind es 171, bei drei 116 und bei vier Kindern 46 Euro. Bei der Umfrage wollten zehn von 36 befragten Familien ein Krippenangebot, acht halten den Elterbeitrag für zu hoch, für drei waren die Öffnungszeiten nicht ausreichend.