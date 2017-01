Wutach Wutach: Tempomessung ergibt klares Bild

Verwaltung stellt Auswertung von Tempomessung mit eigener Messtafel im Gemeinderat vor. Konsequenzen nach Testlauf im Ortsteil Münchingen offen.

Wutach (ew) Beim Gasthaus Frieden am Ortsaus- und -eingang von Münchingen hatte die Gemeinde Wutach vom 26. Oktober bis 5. Dezember eine Messtafel installiert. Die Ergebnisse stellte Bürgermeister Christian Mauch nun vor. Zuvor appellierte Harald Burger, aus den Messungen Konsequenzen für die Verkehrssicherheit zu ziehen. "Meine Eindrücke haben sich bestätigt und die Wohnqualität leidet durch Raser auch."

Auch für Mauch ist die Ortseinfahrt Münchingen ein Brennpunkt für Geschwindigkeitsübertretungen. Erfasst wurden Fahrzeuge in beiden Richtungen vor und nach der 50-Kilometer-Zone. 101 000 Fahrzeuge wurden registriert, das sind durchschnittlich 2500 am Tag. Hochgerecht auf ein Jahr sind es 914 000 Fahrzeuge, die durch Münchingen fahren. Die durchschnittlich gemessene Geschwindigkeit lag bei 57 Kilometer pro Stunde, Spitzreiter war ein Fahrer, der mit 169 Stundenkilometern gemessen wurde. Ob die Messungen "aktive Verkehrserziehung" sind, ließ Mauch offen.

Schon bald soll die Messtafel in Ewattingen installiert werden. "Es wird auch an andern Orten zu schnell gefahren", ist sich der Bürgermeister sicher. Die Zahlen sollen dann Basis dafür sein, bei einer Verkehrsschau gegenüber den Behörden mit harten Fakten argumentieren zu können, was bauliche Maßnahmen oder Kontrollen betrifft, so Mauch.