Wutach Wutach: Neue Fernwartung für Abwasseranlage

Gemeinderat Wutach stimmt für Erneuerung der Überwachung und Kontrolle durch Fachleute im angeschlossenen Klärwerk Achdorf.

Wutach (ew) Das Überwachungssystem für die Regenüberlaufbecken der Gemeinde Wutach muss erneuert werden. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf Vorschlag der Verwaltung, die Fernüberwachung nicht nur zu modernisieren, sondern völlig neu aufzusetzen. Die Messtechnik soll künftig von Fachleuten der Gemeinde Blumberg in der Kläranlage Achdorf überwacht werden. Das Gremium entschied sich einstimmig für die Variante der Firma Stulz (Grafenhausen), die bereits bisher die Anlage wartete. Die Kosten für die Erneuerung der veralteten und defekten Fernüberwachung belaufen sich auf rund 25 000 Euro.

Bürgermeister Christian Mauch stellte dem Gremium zuvor zwei "nicht vergleichbare Varianten" der Fernüberwachung der Regenüberlaufbecken in Münchingen, Lembach, Ewattingen und einem Messschacht vor. Bei der günstigeren Variante der Firma Pannach Messtechnik (Lörrach), die nun im Messschacht eingesetzt werden soll, erfolgt die Übermittlung der Daten einmal am Tag. Störungen werden per SMS an ein Mobilfunktelefon gemeldet. Bei der Stulz-Variante fließen Daten ständig in beiden Richtungen, bei einer Störung wird ein Mitarbeiter angerufen, der die Störung bestätigen muss. "Unterschiede, die sich im Preis widerspiegeln", erläuterte Mauch.

Den Vorteil, die Messtechnik von der Firma aus Grafenhausen installieren zu lassen, sehen Bürgermeister und Räte gleichermaßen. Techniker seien schnell vor Ort, um Störungen zu beheben. Wie Mauch weiter erläuterte, bleibe man mit dem Angebot der Firma Stulz exakt bei der im Haushalt eingestellten Summe von 25 000 Euro.

Wegen der Umstellung führte der Wutacher Rathauschef bereits Gespräche mit seinem Amtskollegen in Blumberg, weil dort Computerausstattung und Software bereits vorhanden sind. Störungen könnten künftig an Mitarbeiter in Achdorf oder Wutach gehen. "Damit sparen wir Rechner und Software, die Daten sind trotzdem im Rathaus in Wutach empfangbar", betonte Mauch. Er verschwieg auch nicht, dass die Gemeinde Blumberg die Überwachung der Wutacher Regenüberlaufbecken nicht kostenlos übernehmen werde. Er versicherte allerdings, dass es beim finanziellen Ausgleich "eine vernünftige Lösung" mit dem Nachbarn aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis geben werde. "Die Materie wird immer komplizierter und die Blumberger haben die Spezialisten dafür."

"Ich stehe voll hinter dieser Investition, wir sollten die Natur nicht aufs Spiel setzen", betonte Joachim Burger (CDU). Partei und Ratskollege Armin Kienzle merkte an, dass eine Lebensdauer von etwa 15 Jahren für das alte System, die Kosten für die Modernisierung auf jeden Fall rechtfertige.