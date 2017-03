Wutach Vorsitzender Stefan Kech vom Sportverein Ewattingen erhält viel Wertschätzung für seinen Einsatz

Vorsitzender Stefan Kech ist seit 25 Jahren im Vorstand des Sportvereins Ewattingen. Er wird geehrt, erhält Präsente und wird im Amt bestätigt.

„Damit habe ich nicht gerechnet, ich bin bewegt.“ Mit diesen Worten reagierte der Vorsitzende des SV Ewattingen, Stefan Kech, auf einen Punkt, der nicht auf der Tagesordnung der Hauptversammlung zu finden war. Nachdem er selbst die Ehrungen fleißiger Mitglieder beendet hatte, ergriff Frank Grieshaber das Wort. Der Schriftführer richtete den Blick noch einmal weit zurück – genau 25 Jahre. Damals wurde Kech ins Amt des Schriftführers gewählt, einen Posten, den er sieben Jahre ausübte. Danach setzte er sich nicht zur Ruhe, ganz im Gegenteil: Er wurde Vorsitzender des Sportvereins Ewattingen, ist es bis heute und wird es noch mindestens zwei weitere Jahre sein, denn die Mitglieder des SVE schenkten ihm einstimmig für eine neuerliche Amtsperiode das Vertrauen.

Für die weitere Arbeit bekam Stefan Kech noch ein Geschenk von Bürgermeister Christian Mauch, der als Wahlleiter fungierte: Ein Geduldsspiel, bei dem zwei kleine Kügelchen durch ein Labyrinth bis zum Ziel geführt werden müssen. „Das beruhigt und lenkt ab, wenn die Arbeit im Verein mal wieder etwas stressig werden sollte“, beschrieb der Bürgermeister den Hintergrund zu seinem Geschenk.

Frank Grieshaber, der vor 18 Jahren dem jetzigen Vorsitzenden im Amt des Schriftführers folgte und dieses Amt seither innehat, listete in seiner Laudatio eine Vielzahl an Projekten auf, die im vergangenen Vierteljahrhundert gestemmt wurden. Unter anderem der Bau der Festhütte, der Kanalanschluss des Clubhauses nebst Hof- und Straßensanierung, Flutlicht für beide Sportplätze, neue Duschen, neues Dach mit Photovoltaikanlage und nun der Umbau des Vereinsdomizils. Auch die vielen Veranstaltungen kamen zur Sprache, wobei vor allem die Kabarettreihe mit namhaften Künstlern für Aufsehen über die Region hinaus sorgte.

Natürlich wurde die Zeit als aktiver Spieler nicht vergessen, wenngleich Stefan Kech seine Laufbahn nach einer schweren Knieverletzung bereits mit 25 Jahren beendete. Was immer wieder zu Frotzeleien führt, wenn der Vorsitzende an die glorreichen Zeiten in der Bezirksliga erinnert und er darauf regelmäßig zu hören bekommt, er habe ja höchstens bis zur E-Jugend gekickt.

„Stefan, nach 25 Jahren im Vorstand, 18 davon als Vereinschef, haben wir dich für eine hohe Verbandsehrung vorgeschlagen“, fügte Frank Grieshaber am Ende seiner unterhaltsamen Rede an. Und dann gab es noch ein besonderes Geschenk aus den Händen von Kassiererin Maria Vetter: Ein gewaltiges Fotoalbum, in dem das gesamte SVE-Leben Stefan Kechs verewigt wurde. Zudem erhielt er Hausschuhe zum Tragen im neu gestalteten Clubhaus.