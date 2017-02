Wutach Vertrauen in bewährtes Führungsduo der Abteilungsfeuerwehr

Alexander und Matthias Müller weiter an Spitze der Feuerwehr Münchingen. Ehrungen für Alfred Troll und Bernd Langenbacher.

Wutach (ccm) Dass auch ein kleiner Ort wie Münchingen gut aufgestellt ist, bewiesen seine 34 aktiven Feuerwehrmänner und die 20-köpfige Altersmannschaft im vergangenen Jahr. Sie konnten ihr neues schon lange ersehntes Gerätehaus einweihen, das mit viel Eigenarbeit an die Gänsbachhalle angebaut worden war.

Außerdem hat sich aus den eigenen Reihen eine zehnköpfige Leistungstruppe zusammengefunden, die sich im Juni 2016 einem Wettkampf stellte. Unter dem Motto „mir sin die, wo gwinne welled“ traf sich die Truppe bei fast hundertprozentigem Probenbesuch rund 30 Mal, auch oft am Sonntagmorgen. So war es nicht verwunderlich, dass die Truppe das bronzene Leistungsabzeichen mit nach Hause brachte. Es wird vorsichtig darüber nachgedacht, ob man das silberne Leistungsabzeichen anpeilen soll.

Die Neuwahlen ergaben keine Veränderung an der Spitze. Alexander und Matthias Müller werden auch die nächsten fünf Jahre federführend sein. Der Abteilungskommandant berichtete, dass flächendeckend Meldeempfänger beschafft werden konnte, ebeson ein TSF, der mit Eigenleistung den Bedürfnissen angepasst wurde. Der langjährige Kommandant Fritz Scheuble wurde zum Ehrenkommandanten ernannt, diverse Beförderungen wurden ausgesprochen. In Zukunft soll wieder großes Augenmerk auf Lehrgänge gelegt werden, Atemschutzwiederholungsübungen sind geplant und es soll verstärkt für die Wehr geworben werden. Ein Treffen mit Bürgermeister Christian Mauch und den Gemeinderäten ist ebenfalls in Planung.

Clemens Huber, stellvertretender Kreisbrandmeister, konnte Oberfeuerwehrmann Alfred Troll für 40 Jahre aktiven Dienst mit der Feuerwehrehrennadel in Gold auszeichnen. Und Oberfeuerwehrmann Bernd Langenbacher erhielt das silberne Treueehrenzeichen und eine Urkunde für 25 Jahre aktive Dienstzeit.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister informierte über die Pläne der Landkreisfeuerwehr. Der Digitalfunk solle in diesem Jahr angeschafft werden. Ein Hochwasserschutzsystem sowie vier Mehrzweckboote sind in Auftrag gegeben und zum Teil schon vorhanden. Für eine psychosoziale Hilfe der Einsatzkräfte soll eine Gruppe ausgebildet werden und noch in diesem Jahr einsatzfähig sein. Neue Uniformen sind derzeit in der Beschaffungsphase, die Gemeinden sind aufgefordert, diese Anordnung umzusetzen. Trotz größerer Ausgaben konnte Kassierer Georg Tröndle von einem Plus in der Kasse berichten. Jugendbetreuer Andreas Scheuble freute sich, dass derzeit acht Jugendliche aus der Gesamtgemeinde in Ausbildung sind und 19 Proben übers Jahr abhielten. Abteilungsleiter Müller bedauerte, dass momentan keiner aus Münchingen kommt.

Bürgermeister Christian Mauch, Gesamtkommandant Andreas Kaiser, Bonndorfs Kommandant Hans-Jörg Ketterer und Lembachs Abteilungskommandant Simon Duttlinger beglückwünschten die Münchinger zu ihrem erfolgreichen Jahr. Für die Bergwacht lobte Volker Krems die „spitzenmäßige“ Zusammenarbeit mit der Gesamtwehr Wutachs und den Abteilungen. Wutachs Ehrenkommandant Siegfried Maier freute sich besonders über das Einvernehmen zwischen Feuerwehr und Gemeindeverwaltung, das nicht besser sein könnte.