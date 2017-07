Wutach Stefan Kech, Vorsitzender des SV Ewattingen, nennt die Clubhausreovierung "eine Investition in die Zukunft"

Der Vorsitzende des SV Ewattingen, Stefan Kech, spricht im Interview über die durchgeführten Umbau- und Renovierungsmaßnahmen sowie das zweitägige Fußballfest auf dem Sportplatz Auf Eck.

Herr Kech, die Sanierung und Erneuerung des Clubhauses war für den SV Ewattingen sicherlich eine Herkulesaufgabe. Wie haben Sie diese geschafft?

Dank einer funktionierenden Gemeinschaft. Es war in der Tat ein Großprojekt, die ersten Planungen reichen vier Jahre zurück. Nach rund drei Jahrzehnten nagte der Zahn der Zeit an Technik und Einrichtung des Vereinsheims. Es war klar, dass wir hier etwas unternehmen müssen, über Art und Ausmaß gab es dann ausgiebige Diskussionen. Wir haben uns schließlich für die große Lösung entschieden. Auch und gerade deshalb, weil viele Helfer ihre Zusage gaben, hier mit anzupacken. Mitglieder und Nichtmitglieder. Das war toll.

Worauf wurde bei den Renovierungsarbeiten ein besonderes Augenmerk gelegt?

Wir wollten eine qualitativ hochwertige Einrichtung, die ein gemütliches Ambiente bietet. Dabei durfte allerdings der Clubhaus-Charakter nicht verloren gehen, darauf legte vor allem die Mannschaft großen Wert. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.

In welchem Zeitrahmen wurde das Projekt gestemmt?

Wir starteten im Mai 2016 mit den Abrissarbeiten, da kam alles raus: Küche, Toiletten, Schränke, Theke – und das von uns allen so geliebte Dächlein über dem Tresen. Das hängt nun übrigens in unserer Festhütte. Mit dem Gros der Arbeiten waren wir Ende des vergangenen Jahres fertig, doch die Feinarbeiten, gerade bei der sehr aufwendigen Verkabelung und Lichttechnik, zogen sich bis in die jüngsten Wochen hin. Es lief sehr gut, da muss ich unserem Projektleiter Markus Stritt ein ganz großes Kompliment machen, er hatte die Sache im Griff.

Wie viele Stunden an ehrenamtlicher Tätigkeit haben die Vereinsmitglieder in die Clubhausrenovierung investiert und welcher Betrag konnte dadurch eingespart werden?

Das ist schwer zu sagen, aber wenn ich allein an unseren Edelhelfer Ingo Birkle denke, für den das Clubhaus in den vergangenen zwölf Monaten fast zu seinem zweiten Zuhause wurde, dann kommt da eine ganze Menge zusammen. Auch andere, überaus fleißige Einsatzkräfte häuften viele Stunden an. Es dürften so an die 1000 Stunden gewesen sein, die ehrenamtlich geleistet wurden. Wenn ich da nur einmal mit 20 Euro pro Stunde als Lohn kalkuliere, dann sind das 20 000 Euro.

Wie wurden die Baumaßnahmen finanziert?

Mit rund 120 000 Euro tatsächlichen Kosten ist diese Maßnahme die wohl größte Investition des SVE überhaupt. Dafür haben wir ein Darlehen bei der Sparkasse aufgenommen, das wir in spätestens fünf Jahren abbezahlt haben wollen. Leider gibt es für Projekte, die sich auf den Wirtschaftsbereich beziehen, keinen Zuschuss des Sportbundes. Dafür unterstützten uns verschiedene Firmen mit Sonderpreisen, Material und Personal. Auch die Gemeinde griff uns finanziell unter die Arme. Ja, und dann haben uns viele Bürger mit Spenden unterstützt. Es hat mich sehr gefreut, wie viele auf das Spendenschreiben reagiert haben. Das gilt auch für die Stuhlpatenschaften. Wir haben für alle Stühle, Barhocker und sogar ein an exponierter Stelle platziertes Bänkchen einen Paten gefunden. Allein diese Aktion hat uns 7500 Euro eingebracht und uns ungemein geholfen.

Wie fiel das Feedback nach der kleinen Eröffnungsfeier vom 9. April aus?

Genau so, wie wir es uns erhofft hatten. Nein, es war fast noch besser! Die Gäste waren begeistert, anders kann man es nicht ausdrücken.

Was versprechen Sie sich für den Verein durch die Renovierung des Clubhauses?

Zunächst einmal ist diese umfangreiche Renovierung eine Investition in die Zukunft. Im Wirtschaftsbereich, der Küche, den Toiletten und dem Lagerareal gibt es für den Verein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nichts mehr zu tun. Und dann hoffen wir auf mehr Gäste, denn mit dem Umbau einhergehend, haben wir auch unser Essensangebot erweitert. Vor allem die Kuchen kommen sehr gut an.

Am 8. und 9. Juli findet nun die offizielle Feier statt. Was für ein Programm haben Sie hierfür erarbeitet?

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen. Alle Nachwuchsteams werden spielen. Außerdem gibt es am Vormittag ein Programm für die Kleinen des Kindergartens und die Schulkinder. Und die Tanzgruppe wird ebenfalls einen Auftritt haben. Am Sonntag können wir einen fußballerischen Leckerbissen präsentieren. Um 15 Uhr wird Oberligist FC 08 Villingen gegen den Verbandsligisten FC Neustadt antreten. Das wird sicher ein klasse Spiel. Auf das Blitzturnier mit den Mannschaften des TuS Bonndorf, des SV Mundelfingen, der SG Döggingen/Hausen vor Wald und des SV Ewattingen dürfen sich die Fußballfreunde ebenfalls freuen. Und an beiden Tagen wird es auf unserer Festmeile Party bis in den Morgen geben.

Zur Person

Stefan Kech ist 50 Jahre alt und arbeitet beruflich als Redakteur. Seit dem Jahr 1999 ist er Vorsitzender des Sportvereins Ewattingen. Die Sanierung und der Umbau des Clubheims ist das bisher größte Projekt in seiner Amtszeit.

Fußball und Spiele als Festprogramm

Der SV Ewattingen feiert am kommenden Wochenende die gelungene Sanierung und den teilweisen Umbau seines Clubheims. Ein buntes Programm ist geboten.