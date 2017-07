Wutach Station in Ewattingen: Spanische Gäste in Wutach

Die Reisegruppe macht Station in Ewattingen. Die Jugendlichen im Alter von 18 bis 25 Jahren interessieren sich für den Donau-Verlauf sowie den Quellflüssen Brigach und Breg.

Wutach (pm) „Ruta Inti“ – übersetzt „Weg der Sonne“ – so heißt die spanische Organisation, die eine 90 Personen starke Gruppe von jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren vier Wochen lang auf dem Weg von Barcelona nach Budapest begleitet. Dabei war die Gemeindehalle von Ewattingen für zwei Nächte eine ihrer Zwischenstationen.

Zwei Busse und ein Personenwagen waren am 17. Juli in Barcelona gestartet und machten als Erstes im badischen Gengenbach Station, weil die Gruppe von dort zur Breg-Quelle wanderte. Thema der Reisegruppe ist nämlich der Verlauf und die Geschichte der Donau mit ihren Quellflüssen Brigach und Breg. Über Hausach, Schönwald, St. Peter, Feldberg-Pass und Schluchsee sind sie am Wochenende in Ewattingen gelandet, von wo sie eine Wutachschluchttour von der Wutachmühle bis zum Ende der Lothenbachklamm unternahmen. Am Sonntag fuhren sie nach Schaffhausen zu den Wasserfällen und abends noch weiter nach Donaueschingen an die Donauquelle. In zwei Wochen, am 13.August, wollen sie in Budapest ihre Donaureise beenden.

Fernando Enriquez, Chef der Organisation, hat ein Helfer- und Begleiterteam von 21 Personen dabei. Denn auch die Verköstigung bewältigt die Gruppe selbst. Für eine Mahlzeit benötigen sie zum Beispiel 30 Kilo Kartoffeln. Außerdem half ihnen für die Touren im Schwarzwald Wanderführer Fernando Moran, ein in Freiburg lebender Spanier, der sich hier schon gut auskennt. Interessant sei es, dass es mehr weibliche als männliche Teilnehmer gibt, meinte Chef Fernando Enriquez. Von 180 Bewerbern konnten nur 90 mitkommen, was ein strenges Bewerbungsverfahren notwendig machte. Es mussten schriftlich ausgearbeitete Projekte, möglichst über Deutschland abgeliefert werden. Die deutsch sprechende Celia aus Madrid schrieb zum Beispiel eine selbst erfundene Geschichte über die Habsburg.

Auch Raul aus Madrid und Noe aus Mexiko konnten sich recht gut deutsch verständigen. Die Herkunft der Teilnehmer ist nicht nur auf Spanien begrenzt. Es gibt auch Ungarn, Bulgaren, Amerikaner, Peruaner, Kolumbianer und Teilnehmer aus Uruguay, die großen Spaß an der abwechslungsreichen Reise haben.