Wutach-Lembach Sportverein Lembach: Jonas Troll neuer Stellvertreter

Jonas Troll heißt der neue stellvertretende Vorsitzende des Sportvereins Lembach

Der Sportverein Lembach hat mit Jonas Troll einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Er wurde in der Hauptversammlung einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Er übernimmt das Amt von Andreas Duttlinger. Wiedergewählt für weitere zwei Jahre wurden der Vorsitzende Daniel Leingruber, Schriftführer Niclas Zimmermann, Kassierer Fabian Kühn sowie die Kassenprüfer Stefan Maier und Markus Berger. Im vergangenen Vereinsjahr nahmen die Lembacher Kicker an den Grümpelturnieren in Blumegg, Lausheim sowie beim Bubblesoccer in Wellendingen teil. Das Freundschaftsspiel gegen den SV Lausheim verlor man mit 8:5. Die Bilanz nach 29 Spielen gegen den Dorfnachbarn steht nun bei 13 Siegen, 12 Niederlagen und vier Unentschieden. Wie in jedem Jahr veranstaltete der Verein am Ostermontag die Eierlese, die wie jedes Jahr ein Erfolg war und beim eigenen Grümpelturnier hatten fünf Mannschaften teil genommen. Nachdem Stefan Maier Fabian Kühn eine einwandfreie Kassenführung bestätigte, konnte der Vorstand entlastet werden. Vorsitzender Daniel Leingruber hatte Positives zu berichten. Dank Arnold Zimmermann, für den das Rasenmähen, so wie er sagt, meditativ sei, befindet sich das Grün auf dem Lembacher Sportplatz in einem perfekten Zustand, so Leingruber. Einen Dank sprach er auch an Andreas Duttlinger aus, der den Zeltverleih organisiert, was der Vereinskasse gut tut. Die Turnierbesuche an Pfingsten seien reibungslos verlaufen. Nicht zufrieden war der Vorsitzende über den Verlauf der restlichen Turnierbesuche, fehlen in Lembach doch immer wieder genügend Spieler, um eine komplette Mannschaft zu stellen.

Da dies schon viele Jahre so sei, habe sich der Vorstand in Betracht gezogen, nicht mehr an Grümpelturnieren teil zu nehmen und auch selbst keines mehr zu veranstalten. Dies wurde in der Versammlung rege diskutiert und man zu dem Entschluss, dass sich der Vorstand als erstes mit den anderen Vereinsvorständen der Grümpelmannschaften zusammen setzten sollte, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, anderen Vereinen gehe es mittlerweile ja genauso. Außerdem müsse man nach Alternativen suchen, um die Kameradschaft zu pflegen, beispielsweise einen Grillabend veranstalten.