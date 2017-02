Wutach Skiclub Ewattingen auf Familienausfahrt

Wer freut sich auf den Winter? Natürlich nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Bei der Familienausfahrt des Skiclub Ewattingen nach Hoch-Ybrig vom 10. bis zum 12. Februar kommen alle Freunde des Wintersports voll auf ihre Kosten.

Bereits zum 14. Mal fuhren Groß und Klein gemeinsam mit dem Skiclub Ewattingen in das beliebte Skigebiet Hoch-Ybrig im Kanton Schwyz. Die Organisation hatte Corina Thoma übernommen. In Fahrgemeinschaften ging es von Ewattingen aus los. 53 Teilnehmer hatten sich angemeldet. Am Zielort angelangt, bezogen die Wintersportler zuerst einmal ihr Lager in einer Skihütte. Dort waren sie in großen Zimmern mit fünf bis zehn Betten untergebracht. Das mitgebrachte Essen hatte bereits ein Pistenfahrzeug bis zur Hütte gebracht. Daher wurden zunächst Dienstpläne erstellt, sodass jeder einmal kochen oder spülen musste. Das gesamte Wochenende über herrschte strahlender Sonnenschein. Die Bedingungen auf der Piste waren optimal. Nach zahlreichen Abfahrten war lange noch nicht Schluss für die Mitglieder des Skiclubs. Am Abend ging es bei einem Hüttenabend rund. Mit Spielen kam man so richtig in Laune. Am meisten Spaß machten allen – wie könnte es anders sein – die Duelle „Groß gegen Klein“. (rit) Bild: privat