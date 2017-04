Bonndorf Skiclub Ewattingen auch abseits der Piste aktiv

Wahlen ergeben kleine Veränderungen im Vorstand. Acht Mitglieder werden für 25-jährige Treue zum Verein mit Ehrennadel ausgezeichnet.

Ewattingen (sbm) Generationenübergreifend beackert der Skiclub Ewattingen viele Tätigkeisfelder im sportlichen wie im gesellschaftlichen Bereich in der 800 Seelengemeinde. Dies verdeutlichten die Berichte in der Haupversammlung. Der Skiclub findet mittlerweile im Dorf große Anerkennung, so zählt dieser mittlerweile 281 Mitglieder – sechs mehr als im Jahr zuvor – darunter 57 Jugendliche.

Dass die Vereinsmitglieder mit der Vereinsführung überaus zufrieden sind, verdeutlichten die turnusgemäß anstehenden Teilwahlen des Vostands. Im Amt bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Marlon Faller, Jugendleiter Mario Kienzle, die Beisitzer Armin Burger, Harald Vetter, Leonhard Riester, Armin Kienzle als Kassenprüfer. Für die aus dem Amt scheidende Kassiererin Christine Dornfeld wurde Martin Knöpfle neu gewählt, ebenso Sabine Zimmermann als zweite Kassenprüferin für Hans-Peter Hofmeier.

Mit der Vereinsehrennadel in Silber und einer Urkunde konnte Vorsitzender Dirk Grüninger, Christine und Wolfgang Dornfeld, sowie in Abwesenheit Rosemarie Keller, Anja Hofbaur, Daniel Zimmermann, Hermann Vetter und Nicola Schmidt für eine 25-jährige Mitglieschaft auszeichnen.

Dank der Initiative und dem Engagement der beiden Liftwarte Michael Thoma und Bert Bock bestand die Liftanlage "Auf Sandern" – dies ist übrigens Baden-Württembergs tiefgelegentster Skihang – die Betriebsprüfung durch den TÜV ohne Mängel. Doch aller Mühe war vergebens, denn die erhoffte weiße Pracht blieb in diesem Winter aus. So konnte die Liftanlage nicht einen einzigen Tag in Betrieb genommen werden. "Eine Schneehöhe von legendglich 15 Zentimetern war hierfür einfach zu wenig", so Vorsitzender Dirk Grüninger.

Dem Schneemangel zum Opfer fielen auch die vorgesehen Skikurse. Doch gänzlich auf das Skivergnügen verzichten mussten die Ewattinger Wintersportler nicht. So herrschte bei den drei angebotenen Skiausfahrten nach Flums, Hoch-Ybrig und ins Montafon mit 40, 53 und 30 Teilnehmern eine ansprechende Nachfrage.

In die Zukunft investiert hat der Skiclub im vergangenen Jahr. So besuchten Samuel Mauch und Joshua Dornfeld auf der Sportschule in Steinbach einen einwöchigen Vorbereitungslehrgang zum Skilehrer. Die Ausbildung soll in diesem Jahr mit einem einwöchigen Abschlusslehrgang im Pfitztal abgeschlossen werden. Im Rahmen eines zweitägigen Ausfluges nach Münchnen ließ der Verein die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Skiclubs ausklingen.