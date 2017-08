Wutach Radtouristin stürzt bei Münchingen und verletzt sich schwer

Am Montagnachmittag verunglückte eine Radtouristin auf der Kreisstraße 6597 mit ihren voll bekackte Fahrrad bei Münchingen (Kreis Waldshut). Sie zog sich schwere Verletzungen bei einem Sturz zu.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag auf der K6597 in der Gemeinde Wutach (Kreis Waldshut). Die 54-jährige Frau fuhr kurz nach 16 Uhr mit ihrem bepackten Fahrrad von Münchingen in Richtung Lausheim. Auf einer Gefällstrecke stürzte sie aus nicht bekannten Gründen und blieb unter ihrem Fahrrad auf der Straße liegen. Der vorausfahrender Ehemann bekam den Sturz nicht mit, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Der Ehemann wurde wenig später in Wutach vom DRK-Rettungsdienst angetroffen und zur Unfallstelle zurückgebracht. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.