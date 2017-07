Wutach Nadine Scheuble hat das Gespür für die besonderen Töne

Nadine Scheuble aus dem Wutacher Ortsteil Münchingen ist ein musikalisches Multitalent. Das Dudelsackspiel ist ihre neue Leidenschaft

Bonndorf – Bei Nadine Scheuble dreht sich alles um Musik. Schon in der Schule schlug sie mit einigen Jungs mit der Band Roxmile rockige Töne an, nahm sogar eine CD auf. Noch vor der angebotenen Irlandreise löste sich die Band aber auf. Später nahm sie klassischen Gesangsunterricht bei Lisa Stöhr, verstärkte stimmlich zusammen mit ihrer Mutter Ingeborg den Bonndorfer Gospelchor. Das Gitarrenspiel hat sie mit einer Freundin bei Charly Strauß gelernt, aber irgendwann wieder aufgehört. Und vor einem guten halben Jahr geht sie nun in einer ganz anderen Musikwelt auf Entdeckungsreise: Dudelsackmusik hat es ihr angetan. Als eine der ganz wenigen Frauen traut sie sich, dieses Instrument zu spielen, bricht damit in eine Männerdomäne ein. „Dafür, dass ich noch nicht so lange spiele, geht es schon ganz gut“, sagt sie mit einem strahlenden Lächeln.

Gut, Münchingen liegt nun nicht gerade in den schottischen Highlands, trotzdem geht Nadine Scheuble mit dem Instrument und ihrer Mutter hinaus in die freie Natur, holt ihren „Marktsack“ heraus, spielt mittelalterliche Lieder und vergisst dabei den Alltag. Das „Spectaculum“ bei Mittelalterfestivals hat es ihr nämlich angetan. Regelmäßig ist sie bei Events, hat sich eigens dafür Kleidung gekauft und ihre Mutter und Verwandte mit diesem Virus angesteckt. Da wundert es natürlich nicht, dass sie beim Besuch in ihrer Wohnung die Tür in einem mittelalterlichen Gewand öffnet. „Klar, das muss sein“, sagt sie und lässt keine Zweifel aufkommen, dass sie sich in dieser Kleidung wohlfühlt. Die Hobby-Musikerin schwärmt vor, dass eine Mittelalterband jetzt sogar die Album-Charts stürmt. Saltatio Mortis (Teufelstanz) sorgen mit Mittelalter-Rock für Furore. Und der Dudelsack spielt bei dieser Band eine tragende Rolle.

Begonnen hat eigentlich alles vor 16 Jahren beim Kaltenberger Ritterturnier. Dort spielten Corvus Corax, eine Gruppe, die Spielmannsmusik mit lateinischen Texten vorträgt. Ingeborg Scheuble kannte diese Spielleute und wollte sie unbedingt wieder einmal hören. „Ich habe diese Musik gehört, wenn ich mit Playmobil gespielt habe“, verrät Nadine. Als sie dann vom Mittelalterfestival in Bad Säckingen hörte, musste sie natürlich dort hin. Und siehe da, Corvus Corax standen dort 2014 auf der Bühne. „Seither bin ich total von Mittelalterfestivals angefressen“, strahlt die junge Frau. Inzwischen hat sich nicht nur sie passende Kleidung besorgt, auch die Mutter und Verwandte machen mit und werden bei Festivals regelmäßig zum begehrten Objekt von Fotografen.

Beim „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ (MPS) in Weil am Rhein wurde ein Dudelsack-Workshop angeboten. Erst als ihre Mutter ihr Mut zusprach, hat sie sich bei brütender Hitze von 40 Grad getraut. „Ich dachte, bei der Hitze platzt mein Hirn auseinander.“ Dudelsack spiele sich wie eine Blockflöte, sagt sie „und das habe ich in der Grundschule bei Getrud Rittner gelernt, wie eigentlich alle hier in Wutach“, erzählt Nadine. Relativ bald besorgte sie sich einen Übungs-Bag mit Mini-Löchern an der Pfeife und legte los mit ihrem „Hümmelchen“, wie sie den kleinen Dudelsack liebevoll nennt. „Das Instrument spielt man nach Gehör, nicht nach Noten. Mittelalter und Dudelsack sind bei mir schon kein Hobby mehr, das ist ein Lebensgefühl.“ Sie habe ihr Weg gefunden, mit einem Instrument, das zu ihr passt. Ihr Vater Bernhard war von ihrem Spiel mit dem „Hümmelchen“ nicht so angetan, verglich es mit dem Gejaule einer Katze oder einem Rasenmäher und empfahl, die Fenster zu schließen, sonst komme noch die Feuerwehr.

Inzwischen hat sie auch einen Kurs in der Schweiz besucht, den Alex Zwingmann aus Nürnberg leitete. Ihn kannte die Münchingerin schon vom Workshop in Weil. Mit ihm korrespondiert sie über das Internet, kaufte ihm auch einen größeren, lauteren Dudelsack ab, einen sogenannten „Marktsack“. In Burgdorf bei Bern lernte sie auch einen Dudelsackspieler aus Konstanz kennen, mit ihm ist sie musikalisch auf gleicher Wellenlänge, erzählt sie. Klar, dass sie gerne in einer Bag-Pipe-Gruppe (so heißt der Dudelsack in Schottland) spielen würde, das mache mehr Spaß als alleine: „Wer mitmachen will, kann sich gerne bei mir melden.“ Es muss ja nicht gleich so verrückt zugehen, wie bei den Red-Hot-Chilli Pipers, die in Bonndorf ein Konzert gaben. „Rock mit Dudelsack ist genial. Ich schwärme für Camreon Barnes und seiner Spielfreude.“

Nadine Scheuble könnte sich durchaus einen Gastauftritt, bei einem Musikverein vorstellen – falls es einmal passt. Momentan spielt sie traditionelle Stücke, die man aus dem Mittelalter kennt. „Ich singe aber auch schon mal Texte von Walter von der Vogelweide“, sagt Nadine.

Zur Person

Nadine Scheuble (22) machte nach ihrem Realschulabschluss in Bonndorf eine Lehre als Einzelhandelskauffrau in einem Bonndorfer Drogeriemarkt, arbeitet inzwischen für dieses Unternehmen in Tiengen am Hochrhein. Sie macht eine Fortbildung zur Nagel-Designerin und arbeitet zwei Tage selbstständig im Haus ihrer Eltern in Münchingen.