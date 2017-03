Bonndorf Lothar Schmidt von der Bergwacht Wutach: "Ich war immer der Rebell"

Lothar Schmidt gehörte 1996 zu den Gründungsmitgliedern der Bergwacht Wutach. In der jüngsten Hauptversammlung gab er den Vorsitz nach 20 Jahren in jüngere Hände. Im Interview blickt er zurück und nennt neue Ziele.

Herr Schmidt, wie fühlt sich das an, wenn man vor wenigen Tage die Führung bei der Bergwacht abgegeben hat?

Eigentlich wollte ich komplett abgeben, aber ich bin gebeten worden, als Stellvertreter zu bleiben. Anders hätte Volker Kems den Vorsitz auch nicht übernommen. Er wollte das, weil ich auch die Hintertürchen kenne, wenn es zum Beispiel um Zuschüsse geht.

Was waren Ihre Gründe, das Amt abzugeben?

Ich werde bald 56 Jahre alt, wir haben Enkelkinder – und ich spüre immer mehr die Folgen eines Arbeitsunfalls vor 20 Jahren. Damals hatte ich eine Chlorgasvergiftung, lag neun Monate in Krankenhäusern in München und Konstanz. Ich hatte nach dem Unfall Angst vor Feuer, musste das Trauma bewältigen, musste mühsam Sprechen und Laufen wieder lernen. Das hat viel Willenskraft gekostet. Aber ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, das hat mir Mut gemacht.

Ist Ihnen die Entscheidung aufzuhören schwergefallen?

Ja, das ist sie. Ich war mit viel Herzblut dabei, habe ständig auf die Gefahren in der Schlucht aufmerksam gemacht. Vielen ist das erst bewusst geworden, als eine Frau bei einem Erdrutsch in einer Schlammlawine am Kanadiersteg steckte. Das war ein dramatischer Einsatz. Ich war aber nie der, der abgestiegen ist, sondern mehr im organisatorischen Bereich tätig. Jetzt wollte ich nicht mehr in der ersten Reihe stehen.

Was wird sich für Sie persönlich ändern?

Künftig werde ich nicht mehr immer bei den Dienstabenden dabei sein. Mein Wissenstand ist nach meiner Einschätzung gut. DRK-Sanitätsausbilder werde ich bleiben, auch Fortbildungen in DRK Ortsvereinen im Hochschwarzwald und im Kreisverband Freiburg machen, dahin haben ich starke Verbindungen.

Wird es jetzt ruhiger im Hause Schmidt?

Ich hoffe, ja. Das Telefon wird aber weiter läuten und wenn der Piepser runter geht, werde ich weiter mit zu den Einsätzen gehen, wenn genügend Leute da sind, werde ich aber wieder an meine Arbeit gehen. Die Tagesverfügbarkeit ist bei uns in der Region noch zufriedenstellend. In den 20 Jahren Bergwacht mussten wir nur bei vier Einsätzen Verstärkung anfordern. Heute werden zur Sicherheit automatisch zwei Bergwachten alarmiert, das sehe ich skeptisch, wenn zu viele Leute zu einem Einsatz kommen, kann das demotivierend sein.

Welche Aufgaben werden Sie künftig bei der Bergwacht übernehmen?

Ich werde mein ganzes Wissen an den Vorstand weitergeben, meine Verbindungen in die Politik vertiefen und pflegen – für die ganze Region. Und ich werde Kontakt zu Spendern und Förderern halten.

Wie hat sich die Bergwacht aus Ihrer Sicht entwickelt?

Als wir 1996 anfingen, wurden wir belächelt. Das hat sich geändert, wir erfahren viel Wertschätzung. Aber ohne unsere rund 300 Fördermitglieder und die großzügigen Spenden hätten wir ein fettes Minus in der Kasse. Ich habe nie nachgelassen, auf Defizite aufmerksam zu machen. Plötzlich hat es auf allen Ebenen Klick gemacht. Wir haben mit angestoßen, dass es nun mehr Fördergeld für die Bergwacht Schwarzwald gibt. Adrian Probst ist ein sehr guter Vorsitzender der Landesleitung.

Gibt es Ereignisse, die Sie in Ihrer Zeit als Vorsitzender geprägt haben?

Eigentlich alle Notfälle, zu denen wir gerufen wurden. Zum Beispiel der Flugzeugabsturz in Blumberg oder der Busunfall im Bärental. Nie vergessen werde ich, als wir ein Mädchen in der Schlucht geborgen haben, das bei Hochwasser zehn Meter hinunter an den Flussrand stürzte. Wir mussten das Kind durch das Wasser retten. Belastend ist, wenn wir Personen erst nach Wochen tot auffinden.

Was bleibt Positives aus Ihrer Amtszeit in Erinnerung?

Ich bin stolz darauf, dass wir aus dem Nichts die Bergwacht aufgebaut haben. Darum werden wir heute in der ganzen Region beneidet. Die gute Zusammenarbeit mit dem DRK und der Feuerwehr Wutach sowie den Landkreisen und den Anliegergemeinden der Wutachschlucht wird mir auch in guter Erinnerung bleiben, dieses Miteinander soll auch so bleiben. Großartig war auch, dass mein Stellvertreter Alex Troll mit mir durch Dick und Dünn gegangen ist. Ich war immer der Rebell, der auch Nein sagen konnte und die Politiker auf Probleme und Missstände aufmerksam gemacht hat. Wir haben alle gemeinsam viel erreicht, auch den Bau der Rettungswache, bei dem wir von vielen Seiten sehr unterstützt wurden. Einmal haben DRK und Bergwacht eine Verdienstmedaille für eine Rettung in der Schlucht am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Schneetreiben in Stuttgart bekommen. Dabei lernte ich den Bischof von Rottenburg kennen und Landfrauen vom Bodensee, die mir eine Kiste Ackersalat mit auf den Heimweg gaben. Einmal habe ich vier Menschen bei Stühlingen aus einem brennenden Auto geholt. Dafür bekam ich eine Lebensrettungsmedaille in Aachen überreicht.

Gab es auch Enttäuschungen?

Anfangs wurden wir von der Politik nicht ernst genommen. Die Bergwacht Wutach wurde von vielen zunächst belächelt. Heute haben alle verstanden, dass die Bergwacht ein wichtiger Partner bei der Rettung im unwegsamen Gelände ist – auch die Institutionen in Stuttgart.

Welche Ziele gibt es jetzt noch für Sie?

Die Gleichstellung der Helfer aller Rettungsdienste mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ich möchte nur, dass Bergretter ihre Einsatzzeit nicht nacharbeiten müssen und keine finanziellen Nachteile haben. Bayern und Hessen haben das schon eingeführt. Wenn bei uns die Gleichstellung nicht kommt, fürchte ich, dass das ganze System zusammenkracht. In der Ortsgruppe möchte ich schaffen, dass auch Alterskameraden, die den Kontakt verloren haben, wieder gemeinsam mit uns etwas unternehmen.

Zur Person

Lothar Schmidt (55) ist gelernter Schreiner und hat einen eigenen Betrieb in Ewattingen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Nach 20 Jahren an der Spitze der Bergwacht Wutach gab er das Amt an Volker Krems ab und rückte ins zweite Glied. Er bleibt aber Vorsitzender des DRK Wutach, macht für die Berufsgenossenschaft Schulungen, bildet Betriebssanitäter bei Dunker in Bonndorf aus und ist im DRK-Kreisverband Freiburg Sanitätsausbilder. Auch für den medizinischen Teil der Feuerwehr-Truppmann-Ausbildung wird er vom Landratsamt Freiburg angefordert. Stolz ist er darauf, die Bergwacht trotz des Neubaus der Rettungswache schuldenfrei zu übergeben.