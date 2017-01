Ewattingen Lob für Sänger und Jubiläumskonzert

Cäcilienabend beim Kirchenchor Ewattingen. Else Kech seit 25 Jahren aktive Sängerin. Urkunde des Diözesan-Verbands.

Es war ein erfolgreiches Jahr für den Kirchenchor Ewattingen, resümierte die Vorsitzende Gertrud Rittner beim Cäcilienabend. 19 Chormitglieder mit ihren Partnern konnte sie im Gasthaus Hirschen Willkommen heißen, lediglich drei fehlten. Den Erfolg bemaß die Vorsitzende nicht an der Zahl der Auftritte oder der erbrachten Leistung, sondern daran, dass das Geleistete den Sängerinnen und Sängern gelang, und dass es ihnen Freude bereitete.

Dabei nahm sie besonderen Bezug auf das Jubiläumskonzert im November, mit dem der Verein sein 140-jähriges Bestehen feierte. Ihre besonderen Grüße richtete die Vorsitzende an Pfarrer Michael Hipp als Präses des Kirchenchors, Pfarrer Eckart Kopp, Bürgermeister Christian Mauch und die beiden Ehrenmitglieder Anna Kuttruff und Maria Schmidt.

Else Kech wurde als zuverlässige und gute Altsängerin im Chor von Gertrud Rittner geehrt. Seit 25 Jahren nun singt sie im Kirchenchor Ewattingen. Bevor sie nach Ewattingen kam, war sie sechs Jahre lang Mitglied im Mundelfinger Kirchenchor bis dieser aufgelöst wurde. Die Vorsitzende überreichte ihr ein Geldgeschenk, Präses Michael Hipp eine Urkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbands der Erzdiözese Freiburg.

Der Chor sang unter der Leitung von Dirigent Tim Fischer drei Lieder. Karin Huber stellte als Schriftführerin den Jahresbericht vor. Am 15. Januar zeigte Sängerin Anna Hogg eine Bilderpräsentation von ihrer Weltreise. Gemeinsam mit ihrem Mann bereiste sie fünf Monate lang Länder in Afrika und Asien. Sie besuchten Kapstadt und Johannesburg in Südafrika, Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Neu Dehli in Indien, Nepal, Thailand, Kambodscha und Kuala Lumpur in Malaysia.

Am 20. November war es so weit. Der Tag des großen Kirchenkonzerts war gekommen. Gemeinsam mit dem Kammerchor der Seelsorgeeinheit Klettgau-Erzingen unter der Leitung von Kantor Andreas Konrad sang der Chor in der voll besetzten St. Gallus Kirche Psalmvertonungen aus sämtlichen Epochen. Das Konzert war ein voller Erfolg.

Freude bereitet es den Chormitgliedern ohnehin, gemeinsam aus Liebe zur Musik zu singen, wie Gertrud Rittner betonte. Doch das gemeinsame Singen mit dem Gastchor bereitete ihnen eine besondere Freude, so Karin Huber in ihrem Bericht. Am 27. November sang der Kirchenchor beim Patrozinium in Weizen, zu dem er eingeladen worden war. Den letzten Auftritt im Jahr hatten die Sänger an Heiligabend bei der abendlichen Messfeier. Derzeit gehören mit Dirigent Tim Fischer 23 Mitglieder dem Kirchenchor an.

Im vergangenen Jahr traf man sich zu 43 Proben. Beachtliche 20 Auftritte hatten die Sängerinnen und Sänger. Bei keiner Probe fehlten Otto Baumgärtner, Erwin Burger, Marlene Kech, Gertrud Rittner und Dirigent Tim Fischer. Einmal fehlten Eduard Zimmermann und Karin Huber. Helga Meister und Meinrad Baumgärtner versäumten zwei Proben. Bürgermeister Christian Mauch lobte den Chor für das ausgezeichnete Konzert.

Ewattingen habe sich musikalisch gut präsentiert. Es sei jedoch immer wieder schön, dem Kirchenchor während des Kirchenjahres zuzuhören.