Bonndorf-Münchingen Kameradschaft Münchingen bleibt Soldaten vorbehalten

Die Idee des Vorsitzenden, den Verein für andere Personengruppen zu öffnen, findet in der Hauptversammlung keine Mehrheit

Unscheinbar aber durchaus effektvoll gibt sich die Kameradschaft "Ehemaliger Soldaten" Münchingen. So wirkt der Verein im Dorf eher im Hintergrund. Die Mitglieder erledigen Arbeiten in ehrenamtlicher Tätigkeit für die Allgemeinheit, welche für sie als Selbstverständlichkeit angesehen werden.

Dazu gehören die Pflege des Ehrenmals vor der Kirche, im Auftrag der Soldatenkameradschaft sorgt hier Lydia Langenbacher das gesamte Jahr über für einen üppigen Blumenschmuck. Das Ehrenmal bietet somit einen echten Blickfang, fand in der Versammlung nicht nur Vorsitzender Holger Zimmermann. Ein weiteres Arbeisfeld beackert die Soldatenkameradschaft mit der Pflege des Rastplatzes an der Rosshütte. Gemeindrat Joachim Burger bedankte sich im Namen der Gemeinde für die hier überwiegend von Werner Tröndle getätigten Arbeiten. Doch könnte sich diesbezüglich eine Änderung ergeben. Wie Joachim Burger die Versammlung informierte, hat der neue Jagdpächter von Münchingen, Rolf Sarbach, an die Gemeindeverwaltung die Anfrage der Hüttenverpachtung gerichtet. Der Rastplatz wird vor allem von Wanderern frequentiert, welche den Wutachschlucht-Querweg Schurhammerhütte – Boll gehen.

In den Händen der Soldatenkameradschaft liegt zudem die Organisation und Durchführung der Gedenkfeier am Volkstrauertag. Im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder werden an Heiligabend an deren Gräbern Kerzen entzündet. An kirchlichen Anlässen beteiligte man sich am Fronleichnamsfest und am Kirchenpatrozinium. Mit einer Gruppe waren die ehemaligen Soldaten am Vereineschießen des Sportschützenvereines Ewattingen vertreten. Zur Pflege der Kameradschaft unternahm man in Kooperation mit der Feuerwehr eine Ausflugsfahrt nach Eigeltingen in den dortigen Vergnügungsspark. Auf eine Weihnachtsfeier wurde verzichtet, stattdessen wurde ein Bummel über den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht organisiert.

Vorsitzender Holger Zimmermann brachte eine Diskussion über eine Satzungsänderung ein. Bisher können legendlich ehemalige Bundeswehrangehörige – in früheren Jahren waren es noch die Soldaten der beiden Weltkriege – dem Verein beitreten. Seit der Aufhebung der Wehrpflicht ist es jedoch um Neuzugänge schlecht bestellt. So warf Holger Zimmernann die Frage auf, ob man den Verein nicht für andere Personen öffnen sollte. Dieser Anfrage wurde eine klare Absage erteilt. Dennoch gab es Erfreuliches für den Vorsitzenden: Jakob Hoffmann, der seit wenigen Monaten in Münchingen lebt, erklärte seinen Beitritt in den Verein, der nun 31 Mitglieder zählt.