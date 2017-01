Wutach Jede Menge spannende Duelle

56 Teilnehmer messen sich beim Tischtennisturnier für Jedermann des SV Ewattingen und zeigen Können an neun Platten.

Im vierten Jahr in Folge organisierte Rainer Rothmund vom SV Ewattingen mit Unterstützung von Carsten Basler und Christine Schey ein Tischtennisturnier für Jedermann. Neun Tischtennisplatten waren hierfür in der Ewattinger Halle aufgestellt worden, an denen sich 56 Teilnehmer in fünf Alterskategorien miteinander messen konnten.

Die Altersspanne war riesig, denn der Jüngste, Lars Weishaar, ist sieben Jaare alt und der älteste Teilnehmer, Rudolf Woll, könnte mit 79 Jahren sein Urgroßvater sein. Jedes Spiel zählten die Aktiven selbst und gaben das Ergebnis an den Organisator weiter. So konnten nach und nach die Sieger in den einzelnen Kategorien ermittelt werden.

Bei den elf Jüngsten (Jahrgang 2006 und jünger) siegte das Geburtstagskind Laurin Weishaar vor Elias Rothmund und Tiziano Rossi. Bei den sieben älteren Burschen (Jahrgang 2003 bis 2005) wurde Henry Weishaar vor Patrick Vetter und Elias Murat Erster.

Die neun Jugendlichen bis 18 Jahre schlugen sich eifrig und ermittelten ihren Sieger Lars Schindler. Zweiter wurde Kai Dörfliger und Dritter Fabian Hofbaur. Auch sieben Frauen waren aktiv, dabei konnte Steffi Vetter vor Daniela und Maria Vetter den Sieg für sich verbuchen.

Die Herren lieferten sich spannende Duelle, bei denen Vorjahressieger Matthias Weishaar und Benedikt Beringer als Beste ins Endspiel kamen. In einem spannenden Finale konnte Matthias Weishaar seinen Titel erfolgreich verteidigen und den Siegerpokal mit nach Hause nehmen.