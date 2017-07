Wutach-Ewattingen Jede Menge Spaß und Spiel für die Jugend gab es beim Sportfest des SV Ewattingen

Das Sportfest des SV Ewattingen zur Eröffnung des renovierten Vereinsheims begeistert auf vielfältige Weise. Wasserspiele sind bei den Besuchern besonders begehrt. Die Gastgeber glänzen bei den Fußballturnieren.

Einen guten Draht zum Wettergott hatte der Sportverein Ewattingen bei seinem Sportfest zur Eröffnung des umgebauten und sanierten Vereinsheims. Der Samstag war ganz den Kindern und der Jugend gewidmet. Udo Huber zeigte sich für die Spielangebote verantwortlich, die sowohl Kindergartenkinder wie auch alle Altersstufen der Grundschule begeisterten.

Die Jüngsten durchliefen mit Udo Huber Aufwärmstationen. Danach kämpften sie an den Spielstationen mit Wasser und Bällen. Im Spielplatzbereich fanden sie neben einer Hüpfburg und einem Wasserbecken eine Wasserrutsche vor. Nach anfänglichem Zögern trauten sich immer mehr Mutige heran. Sie durften nicht wasserscheu sein und kein Problem mit Schlamm haben.

Auch die Schulkinder absolvierten Spiele. Die Lehrerinnen Stefanie Baumgärtner und Doris Baumann ließen sie in übergroßen Flipflops über einen Hindernisparcours laufen. Als Fünfergruppe mussten sie Pferd, Kutsche und Reiter darstellen und so eine bestimmte Distanz rennen. Und sie sollten den Ball unter den Beinen nach hinten zum Letzten in der Reihe durchreichen, der dann nach vorne rennen und den Ball wieder bis zum Letzten durchreichen musste. So bewegte sich die Gruppe wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Gerhard Wiedemann vom ADAC Südbaden hatte einen Fahrradparcours aufgebaut, auf dem die jungen Radler zeigen konnten, was sie können. Alexander Kech war mit seinen zwei Hunden gekommen, um den Kindern zu demonstrieren, wie man einen Hund richtig erzieht. Besonders reizvoll für die Gäste war der mitgebrachte Welpe, mit dem die Erziehung eindrücklich gezeigt werden konnte.

Am Nachmittag zeigen alle Jugendklassen ihr Können beim Fußball. Die F-Jugend gewann gegen Hausen v.W., ebenso die E-Jugend gegen die D-Jugend I des Heimvereins. Die D-Jugend II glänzte gegen die SG DJK Donaueschingen mit 3:1 und die C-Jugend der SG Ewattingen gewann gegen den FC 08 Villingen mit 3:1. Die B-Jugend des SG Döggingen, in der auch die Ewattinger Jugend spielt, gewann gegen Weizen mit 8:3. Bevor die A-Jugend gegen Grafenhausen/Bonndorf den sportlichen Teil beschloss, zeigten die Tanzmädchen des Vereins, was sie bei Leiterin Martha Kech gelernt hatten. Ohne Zugabe durften sie den Platz nicht verlassen.