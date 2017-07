Wutach Jährlicher Aktionstag in Ewattingen zum Schuljahresabschluss kommt wieder gut an

Jährlicher Aktionstag in Ewattingen zum Schuljahresabschluss kommt wieder gut an

Jährlich zum Schuljahresabschluss gibt es in Ewattingen im Rahmen der Kooperation zwischen Grundschule und Kindergarten einen Aktionstag. Da konnten die Kleinen wieder basteln, Schätze suchen und einfach eine Menge Spaß haben.

Wutach – Kindergarten und Grundschule liegen in Ewattingen nah beieinander. Seit 2011 arbeiten beide im Projekt „Bildungshaus“ eng zusammen. Seither findet alljährlich ein Aktionstag zum Abschluss des Schuljahres statt. Von den Kindern wurde er seit Tagen heiß erwartet, denn es lockten wieder Spiel und Spaß auf dem Schulhof und dem Kindergartengelände.

Kindergartenleiterin Christina Frank begrüßte alle Kindergarten- und Schulkinder mit ihren Lehrern. Die verschiedenen Stationen, die aufgebaut worden waren, wurden vorgestellt. Vor dem St. Josef Kindergarten hatte Dagmar Woll eine Zielscheibe aufgestellt, auf die die Kinder mit Luftballons, die sie mit Wasser gefüllt hatten, zielen konnten. Bei den schon morgens sehr warmen Temperaturen war das für die Kinder ein Spiel mit hohem Spaßfaktor, was nicht zu überhören war.

Noch mehr Begeisterung weckte der Sandkasten, in dem 165 Münzen versteckt worden waren. Nach ihnen buddelten die Kinder mit größtem Vergnügen. Wie vom Schatzfieber gepackt, drängten sich viele Kinder im Sandkasten, über den Agnes Baumgärtner die Aufsicht hatte. Für die Kleinsten hatte sie eine Wanne mit im Sand versteckten Münzen aufgestellt. Ingrid Scheu bastelte an einer weiteren Station, mit den Kindern, die es etwas ruhiger angehen lassen wollten, Traumfänger.

Auf dem Schulhof fertigten einige Kinder unter Anleitung von Schulleiterin Doris Baumann Sandbilder an. Mit flüssigem Kleber wurde ein Motiv auf ein Blatt Papier aufgezeichnet. Danach wurde bunter Sand darauf gestreut, der auf dem Motiv hängen blieb. Ein schöner Effekt konnte erzielt werden. Claudia Klein, die derzeit als Aushilfe in der Grundschule den Werkunterricht betreut, bastelte mit einigen Kindern Buchecken. Die lustigen Tiergesichter mit großen Augen können nun auf eine Buchseite aufgesteckt werden und dienen als Lesezeichen.

Da in der Grundschule in Ewattingen eine Lehrerstelle noch nicht besetzt ist, und eine Lehrerin sich in Elternzeit befindet, gibt Ulrich Turzer von der Grundschule Bonndorf in Ewattingen dienstags Sportunterricht. Er bot Balancespiele, Stelzenlaufen und Badminton an. Rita Kopf, Erzieherin im Kindergarten, hatte daneben einen Bewegungsparcours aufgebaut, den die Kindergartenkinder bereits vom Familienmittag kannten.

Dort warteten verschiedene Puzzles, eine Slalombahn, die mit einem Hockeyschläger und Ball durchlaufen werden sollte, und eine Wanne, in die die Kinder Münzen werfen konnten. Lehrerin Stefanie Baumgärtner bastelte Perlenschnecken mit Schülern und Kindergartenkindern. Auf einen Nylonfaden wurden Perlen aufgereiht und zusammengezogen, so dass eine Schnecke entstand. Lehrerin Miriam Klaus und Praktikantin Laura Guggelberger aus Mundelfingen zeigten, wie man mit Füßen einen Schmetterling auf Papier entstehen ließ. Aus den Fußabdrücken entstanden die Flügel, der Körper und die Fühler wurden aufgemalt. Die Kinder pendelten mit viel Freude und großem Interesse zwischen Schulhof und Kindergarten hin und her. Damit nichts passieren konnte koordinierte Christina Frank die Überquerung der Straße.