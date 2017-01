Wutach-Lembach Hofübergabe als Thema bei Treffen der Biolandwirte

Ein Treffen der Biolandwirte aus der Region hat in Lembach stattgefunden. Die Vorträge mit Podiumsdiskussion behandeln das Thema Erbstrom. Auch der Nachfolger muss sich an Bio-Grundsätze halten.

Thomas Schmid vom Heggelbacher Hof in Herdwagen, erläuterte 35 Biolandwirten aus der Region bei einer Tagung in Lembach, anschaulich seine Erfahrungen mit einer Hofübergabe. Rechtlich am besten geregelt sei die Übergabe an Familienangehörige (Erbstrom). Bei der Weitergabe eines Bauernhofs an andere Personen, sei der rechtlich-formale Teil wesentlich holpriger. Ein wesentlicher Punkt sei dabei auch das menschliche Miteinander. Primär sei der soziale Aspekt, dann werde der wirtschaftlich-ökonomische Teil sekundär. Diesen Punkt stellte Schmid deutlich heraus, obwohl bei ihm in Heggelbach ein enormer wirtschaftlicher Zwang durch hohe Verschuldung bestand.

In Gruppen zu je vier Teilnehmern wurden anschließend Aussagen zu Wünschen bei der Hofübergabe und was nicht passieren darf erarbeitet. Die wichtigsten Aussagen waren: Die Nachfolge muss weiter nach Bio-Grundsätzen und Richtlinien arbeiten. Und das Bewusst machen der Arbeitsvorgänge sei wichtig, weil das Miteinander eine Herzens- und Seelenfrage sei. Die Gespräche sollen dabei dokumentiert werden.

Im zweiten Teil präsentierten Benedikt Bogenschütz und Benedikt Gänswein (Ühlingen) ihre Erfahrungen als Hofübernehmer von den Eltern. Bogenschütz übernahm die Milchviehhaltung als KG mit 200 Tieren vor etwa zwei Jahren. Gänswein trat das Erbe seines Vaters in einem im Umbruch befindlichen Hof an, der vor einer Neuausrichtung steht. Sein Vater hat den Betrieb im Nebenerwerb mit 25 Milchkühen geführt. Der Sohn stellt auf biologisch-dynamische Milchziegenhaltung der Demeter-Molkerei mit 200 Tieren um.

Bei Bogenschütz sei die Übernahme relativ einfach gewesen. Trotzdem hätte er sich im Vorfeld bessere Planungen und Erörterungen mit anderen Familienmitgliedern, die vieles einfacher gemacht hätten gewünscht. Bei Benedikt Gänswein war die Übernahme weniger selbstverständlich. Da er großes Vertrauen in seinen Vater habe, konnten auch alle betriebswirtschaftlichen Fragen gemeinsam entschieden werden. Christian Wüst, Geschäftsführer von Demeter Baden-Württemberg, äußerte sich zur Herstellung und Anwendung von Düngepräparaten. Hier ist ihm ein wichtiges Anliegen, die Angaben im Landkreis auch zu überprüfen.

Inga Günther von der GmbH ökologische Tierzucht, verfolgt das Ziel, authentische Strukturen für eine ökologische Geflügelzucht zu schaffen. Sie will das sogenannte Zweitnutzungshuhn, damit das Töten der männlichen Eintagsküken entfällt. Arbeitsschwerpunkt von Inga Günther ist derzeit die Arbeit an einem Bioland Hühnerprojekt in Kleve. Ihren Hof in Überlingen führt derweil Simon Wolf weiter.

Matthias Stein, Geschäftsführer des Kontrollvereins biologischer Landbau, erklärte, dass sich in der EU bei Rückstands-Höchstwerten noch keine Lösung abzeichne. Bei der Anbindehaltung von Rindern sei eine Obergrenze von 50 Tieren Konsens. Der Krontrollverein hat derzeit 2300 Betriebe im Portfolio, das bedeutet eine Steigerung von fünf Prozent im vergangenen Jahr. Der Trend zum Bio-Betrieb werde auch durch die ruinösen Preise in der konventionellen Landwirtschaft mit ausgelöst, sagte Stein.

