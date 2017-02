Wutach Haushalt 2017 in Wutch: Viel Pflicht und wenig Kür

Gemeinderat Wutach verabschiedet Sparhaushalt. Lob aus dem Gremium für das Zahlenwerk. Kritik an Landespolitik bei Lehrerversorgung auf dem Land von CDU-Rat Joachim Burger.

Unaufgeregt, in sachlich nüchterner Atmosphäre verlief die Haushaltsberatung für das Jahr 2017 im Gemeinderat. Den Grund dafür nannte Bürgermeister Christian Mauch gleich zu Beginn: „Das ist ein Planwerk mit viel Pflichtaufgaben und wenig Kür.“ Es gebe kaum Spielraum für Leistungen, Zuschüsse werden in diesem Jahr nicht erwartet. „Wir fahren mit diesem Haushalt auf Sicht, werden dabei ständig kontrollieren, was an Steuern hereinkommt. Wir wollen die Zügel des Handels auf jeden Falle in der Hand behalten“, betonte der Bürgermeister.

Das Volumen beläuft sich auf 3,96 Millionen Euro, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 3,4 Millionen. Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt 81 000 Euro. Investitionen in Höhe von rund einer halben Million Euro sind allein im Bausektor vorgesehen. Um das zu finanzieren, muss ein Kredit in Höhe von 443 000 Euro aufgenommen werden. Im vergangenen Jahr wurde eine Rücklagenentnahme von 100 000 Euro beschlossen, die blieb bisher unangetastet. Sollte dies umgesetzt werden, hat die Gemeinde zum Ende des Jahres noch 321 000 Euro auf der hohen Kante. „Geld aus den Rücklagen benötigen wir für die später geplante Sanierung der Wutachhalle“, erklärte Mauch.

Die Investitionen belaufen sich auf rund 555 000 Euro, davon etwa 300 000 im Bausektor. Drittgrößter Posten sind die Ausgaben für Bildung (248 000 Euro). „Ein stolzer Betrag, aber ein wichtiger Punkt, um jungen Menschen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen“, so Mauch.

Wolfgang Dornfeld (UWW) lobte das Zahlenwerk als sehr solides Handwerk. Er sieht dabei aber auch Luft für unvorhersehbare Investitionen. „Es ist wichtig, die Infrastruktur zu erhalten. Für uns ist das ein Jahr der Konsolidierung und dabei Dinge zu erhalten, die notwendig sind.“ Er will dennoch Impulse Richtung Zukunft setzen. Mit dem Bildungshaus, der Grundschule und der Kinderbetreuung sieht er die Gemeinde gut aufgestellt. Investitionen in die Bildung und Bauland sieht er als wichtige Aufgabe, um den Wohnort attraktiv für junge Familien zu halten.

Joachim Burger (CDU) knüpfte am letzteren Punkt an, um die Landespolitik in die Pflicht zu nehmen: „Wenn sich die Politiker bei der Versorgung mit Lehrern für den ländlichen Raum genau so schnell einig wären, wie bei der Verbesserung ihrer Diäten, wäre vieles einfacher.“ Die Gemeinde habe ihre Hausaufgaben gemacht, nun sei die Landespolitik an der Reihe. Derzeit werde die Unterversorgung an der Wutach Grundschule mit Lehrern vom Bildungszentrum Bonndorf kompensiert. „Das ist nur dank des Zweckverbandes möglich“, betont Burger.

Um Wutach für junge Familien attraktiv zu halten, müssten Bauplätze zur Verfügung stehen und für die Nahversorgung müsse es wieder eine Einkaufsmöglichkeit geben. Die Sanierung der Wutachhalle sieht er als eine der kommenden Aufgaben. Den Haushalt 2017 sieht er nicht als Wunschkonzert, auch wenn Ideen für Investitionen durchaus da wären. Im Zahlenwerk sieht Burger Beständigkeit, die über die künftige Handlungsfähigkeit entscheidet. „Eigentlich sind wir auch schuldenfrei“, sagt er mit Blick auf die Rücklagen.

Am Herzen liegt ihm auch die Pflege des Waldes, der Sparkasse der Gemeinde. Enttäuscht zeigte sie Burger ob der spärlich besetzten Stühle in den Reihen der Zuhörer: „Da hätte ich mehr erwartet, wir sind immer offen für Kritik und zum Dialog mit den Bürgern bereit.“



Eckdaten im Haushalt 2017

Arnold Hettich, Rechnungsamtsleiter im Wutacher Rathaus, erläuterte vor dem Gemeinderat die Zahlen im Haushalt 2017.