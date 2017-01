Wutach Große Resonanz beim Neujahrsempfang in Wutach-Lembach

Bürgermeister Christian Mauch zieht Bilanz und blickt nach vorn. Neues Bauland soll durch Käufe verfügbar werden. Auch mit dem Breitbandausbau will Wutach vorankommen

„Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Andersein und vor der Vielfältigkeit des Lebens“ mit diesem Zitat des Dalai Lama eröffnete Bürgermeister Christian Mauch den Neujahrsempfang im Haus der Vereine im Ortsteil Lembach. „2016 gab es Ereignisse, die Deutschland veränderten. Sie zeigten, dass es auch bei uns Gräben gibt. Gerade in Zeiten terroristischer Attacken dürfen wir solche Gräben nicht vertiefen! Wir sollten Augenmaß bewahren und uns besinnen, was unsere Demokratie ausmacht.“

Es ist eine schöne Tradition, immer am ersten Werktag eines neuen Jahres kommunalpolitisch Bilanz zu ziehen und künftige Aktivitäten zu skizzieren. Bürgermeister Christian Mauch stand also im Mittelpunkt im proppevollen Haus der Vereine im Ortsteil Lembach und zeigte mit seinen detaillierten Ausführungen, dass kein Stillstand herrscht. Auch für 2017 haben sich Rathauschef und Gemeinderat einiges vorgenommen. Vor allem, um die örtliche Infrastruktur zu verbessern beziehungsweise zu optimieren.

Weil eine Sanierung der Wutachhalle als beliebter gesellschaftlicher Treffpunkt ansteht, braucht es eine Projektstudie als Entscheidungsgrundlage. Bauinvestitionen sind auch in das ebenfalls in die Jahre gekommene Grundschulgebäude vorgesehen. Die Sanierung von Abwasserkanal und Wasserleitung in der Hauptstraße sowie in anderen Bereichen verlangt weiteren Geldeinsatz. Ebenso wie die angedachte Teilumrüstung der Straßenbeleuchtung auf die verbrauchsärmere LED-Technik. Mit dem Breitbandausbau will Wutach vorankommen und hofft durch eine in Auftrag zu gebende Studie auf wertvolle Impulse, um Firmen wie Privathaushalten ein schnelles Internet zu ermöglichen. Dass eine Stützmauer unterhalb der Parkplätze an der Ewattinger Kirche notwendig ist, wurde nicht verschwiegen.

Bürgermeister Christian Mauch holte mit Blick auf die nahe Zukunft aber noch weiter aus: 2017 soll ein Förderantrag für die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs LF16 gestellt und die allgemeine Ausrüstung der Feuerwehr verbessert werden. Um weiteres Bauland in Wutach bereitstellen zu können, will die Gemeinde weitere Grundstücke kaufen, um dann auch die Chance zu haben, steuernd auf die bauliche Entwicklung zu wirken. Wie Mauch ausführte, werde die Jagdverpachtung ein Thema sein, ebenso die Einführung von „Fachstammtischen“ für Gastgeber und Landwirte.

Das klare und motivierende Ziel des Bürgermeisters, wie es an der Versammlung deutlich wurde: Mehr Bürgerbeteiligung und aktives Einbringen ins kommunale Geschehen. „Der Unterhalt der Infrastruktur bleibt eine Daueraufgabe.“ Sein Resümee am Schluss: „Packen wir es an, gemeinsam bewegen wir Großes.“

Bürgermeister Christian Mauch verspürte Freude über das Interesse der Bevölkerung und des Gemeinderates am Neujahrsempfang, der bei seiner zweiten Auflage im Haus der Vereine in Lembach über die Bühne ging.