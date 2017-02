Wutach Großartige Stimmung beim Bunten Abend in Ewattingen

Großartige Stimmung beim Bunten Abend in Ewattingen

Vivo-Max und Frau Helga wurden bei der närrischen Veranstaltung zu den Ewattingern des Jahres ernannt. Philipp Keller schlüpfte gekonnt in die Rolle von US-Präsident Trump und forderte eine große Mauer nach Lembach und Münchingen. Auch die Quizshow-Parodie „Fünf gegen Mauch“ kam beim Publikum gut an.

Ewattingen (bär) Von Dorfkindern bis zur Weltpolitik, vom Pogo-Tanz bis zur Dreigroschen-Oper – der Bunte Abend in Ewattingen deckte ein weites Feld ab. Als der Vorhang am Sonntagsabend in der ausverkauften Wutachhalle aufging, sprang der Funke sofort aufs Publikum über, das ein rasantes Dreieinhalb-Stunden-Programm erlebte.

„Ewattingen first“, verkündete Elferrat Philipp Keller in der Rolle des gelbhaarigen US-Präsidenten. Er wolle am Bildhisli und Kalkwerk eine „great, great Wall“ errichten lassen, damit Lembacher und Münchinger den Einheimischen nicht mehr die Jobs wegnehmen könnten. Da hatte US-Präsident Donald Trump aber die Rechnung ohne den Gastgeber gemacht: Mit Sombreros stürmten die Elferräte die Bühne und versohlten dem „mächtigsten Narren der Welt“ den Hintern. Passend dazu das diesjährige Motto: „Fasnet z’erscht“.

Zu Ewattingern des Jahres wurde Helga und Max Burger ernannt. Die beiden betrieben bis im vergangenen Dezember den Tante-Emma-Laden im Ort. Die Burgers reagierten gerührt auf die Auszeichnung. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagte Max Burger, der früher selbst viele Jahre im Narrenrat war.

Nicht nur der US-Präsident bekam in Ewattingen sein Fett weg, auch Wutachs Bürgermeister Christian Mauch musste dran glauben. Dass er auf der Bühne ausgerechnet von seinem Sohn Samuel verkörpert wurde, verlieh dem Landjugend-Auftritt eine besonders pikante Note. Bei der Quizshow-Parodie „Fünf gegen Mauch“ wurden verschiedene Ewattinger Originale imitiert, ehe die Show im standesgemäßen Pogo-Tohuwabohu zur Lärmmusik von Rage against the Machine endete.

Auf Heavy-Metal folgte ein Stück aus Bert Brechts Dreigroschenoper. Mit der Moritat von Meckie Messer unternahmen die Sängerinnen um die Kirchenchorvorsitzende Gertrud Rittner für einen radikalen Bruch und eine Zeitreise ins Gangstermilieu der späten Zwanziger Jahre.

Ihre Premiere hatte die neue Funkengarde im vergangenen Jahr gefeiert, diesmal führten die Mädchen zum ersten Mal zwei Tänze auf – den Einstieg im klassischen Blau, die Zugabe im Camouflage-Look und mit militärischem Trillerpfeifendrill. Jeder ihrer Bewegungen sieht man die pure Freude am Tanzen an. So etwas springt auch aufs Publikum über, das die Garde mit viel Beifall bedachte.

Für einen weiteren Höhepunkt des Abends sorgten die Landfrauen mit einer Hommage ans Dorfleben, die Tanz, Gesang und Kabarett miteinander vereinte. Dabei bewiesen die Darstellerinnen um Nicola Schmidt und Sandra Güntert ihr komödiantisches Talent, ohne Scheu vor Makabrem.

Frei von Hemmungen war auch der Auftritt der Strohbären, die in ihrer von Laura Barfod moderierten Duschanleitung kaum ein Geschlechterklischee ausließen. Dass die Männer bei dem Vergleich deutlich schlechter wegkamen, veranlasste den Narrenvater zu der Erwägung, für nächstes eine Stelle für einen Männerbeauftragten zu schaffen.

Musikalisch begleitet wurde der Bunte Abend vom Duo Montana und den „Gelben Schöpen“, die Ex-Elferrat Björn Kromer als Ersatz für die schwächelnde Guggenmusik zusammengetrommelt hat und die Halle unter ihrem Frontmann Stefan Scheuble wahrlich zum Beben brachte.