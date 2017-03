Bonndorf Gold für treue Ewattinger Schützen

Verband würdigt Engagement der Sportschützen aus Ewattingen mit Ehrennadeln. Sandra Burger ist jetzt neue Schriftführerin.

Ewattingen (sbm) Ein äußerst schwieriges Vereinsjahr 2016 hatte der Sportschützenverein Ewattingen zu bewältigen. Im Sommer vorigen Jahres vestarb Klaudia Zimmermann, die sich im Verein außerordentlich engagierte. Sie war aktive Schützin und als Vorstandsmitglied Schriftführerin. 20 Jahre hatte sie dises Amt inne. Auch im Hintergrund wirkte sie für den Schützenverein vielseitig. Sie hat im Verein eine große Lücke hinterlassen.

In der Hauptversammlung wurde nun Sandra Burger als neue Schriftführerin gewählt. Im Amt bestätigt wurden Herbert Kluge in Doppelfunktion als Oberschützenmeister und Jugendsportwart. Egon Burger bleibt Schützenmeister, Michael Scheuble Schatzwart und Hannelore Velte Sportwartin. Als Beisitzer gehören weiterhin dem Vorstand an: Siegfried Burger, Ludwig Obergfell, Christoph Kuttruff, Karl Otto Velte, Bernhard Micheluzzi, Marcel Tech und Frank Hasenfratz. Patrick Werner übernahm das Amt des zweiten Kassenprüfers von Bernhard Meister. Angesichts der Harmonie und Geschlosenheit der Vereinsmitglieder hatte Gemeinderat Erhard Graunke als Wahlleiter ein leichtes Amt. Graunke, bezeichnete die Vereine in der Gemeinde Wutach als Bindeglieder, auch wenn es ein kleiner Verein wie der Schützenverein ist.

Mit der Ehrennadel in Gold und einer Urkunde des deutschen Schützenbundes wurden Armin Burger, Gabriele Scheuble (jeweils 40 Jahre) und Ludwig Obergfell (50 Jahre) durch den Oberschützenmeister ausgezeichnet. An sportlichen Aktivitäten veranstaltete der Sportschützenverein in 2016 das Wettschießen für Vereine der Gemeinde Wutach und das Königs- und Pokalschießen. Und man nahm am Pokalschießen der Vereine Bonndorf, Schluchsee und Kappel teil.

Bei den Kreismeisterschaften sicherte sich im KK-schießen HanneloreVelte mit 258 Ringen den Kreismeistertitel. Bei den Kreisrundenwettkämpfen in der Kreisliga B, belegte die Ewattinger Mannschaft in der Disziplin "Liegend" mit 5010 Rinden den dritten Platz von zehn Mannschaften. In der Disziplin Luftpistole platzierten sich die Ewattinger mit 5458 Ringen auf Rang 18 von 20 Mannschaften. Der stellvertretende Kreisschützenmeister des Schützenkreises Schwarzwald-Baar, Michael Reiner (Dittishausen), lobte die guten Leistungen der Ewattinger Schützen in der Köningsdisziplin dem KK-Schießen. Er nannte den Ewattinger Sportschützenverein einen kleinen aber feinen Verein und rief die Vereinsmitglieder zum Zusammenhalt und zur Mitarbeit im Verein auf.