Wutach Generationswechsel bei der Bergwacht Wutach

Bergwacht Wutach rückt im Vorjahr zu 18 Einsätzen aus. Volker Krems löst Lothar Schmidt an der Spitze ab.

Wutach – Die Hauptversammlung der Bergwacht Wutach fand im Anschluss an die Sitzung der DRK Ortsgruppe statt, da beide Organisationen eng zusammenarbeiten und viele Mitglieder sich in beiden Vereinen engagieren. Matthias Schübel konnte die neueste Satzungsänderung bekannt geben: Die Bergwacht Wutach ist von nun an ein rechtlich selbstständiger Verein.

Die Neuwahlen leitete Bürgermeister Christian Mauch. Per Akklamation wurde Volker Krems neu zum Vorsitzenden gewählt. Er löst damit Lothar Schmidt ab, der dieses Amt viele Jahre engagiert ausgeübt hatte. In einer geheimen Wahl wurde Lothar Schmidt zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die weiteren Wahlen wurden per Akklamation durchgeführt. Stefan Kluge bleibt Kassenwart, Anja Maier Schriftführerin.

Die Bergrettung wird weiterhin von Matthias Schübel koordiniert. Als neue Sanitäts- und Sachwartin wurde Katharina Kaiser gewählt. Stefan Kluge bleibt Funkwart, Benjamin Koller KFZ-Wart und Tobias Haufschild Hüttenwart. Lars Hering bleibt Ausbilder im Bereich der Technik, Matthias Schübel in der Notfallmedizin. Alexander Troll wurde als Naturschutzwart bestätigt. Lothar Schmidt ist weiterhin Pressereferent, Lars Hering Internetreferent. Georgina Treisch wurde als Kassenprüferin neu gewählt, Agnes Baumgärtner bleibt zweite Prüferin. Lothar Schmidt gab noch bekannt, dass er die Bergwacht schuldenfrei übergibt.

Bürgermeister Christian Mauch dankte allen Rettern für ihren Dienst. Er habe selbst verfolgen können, wie die Qualität kontinuierlich gestiegen sei. Die Bergwacht Wutach sei mit gut ausgebildeten Helfern bestens aufgestellt. Damit das weiterhin so bleibt, sei mit den Neuwahlen ein Generationswechsel eingeleitet worden.

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Alexander Troll hielt die wichtigsten Neuerungen fest. In das Fahrzeug der Bergwacht wurde ein neuer Digitalfunkempfänger eingebaut. Drei neue Handfunkgeräte wurden angeschafft. Als Neumitglieder wurden Lea Rihm, Noe Fischer und Fabian Dorn aufgenommen. Die Dienstprüfung legten Katharina Kaiser, Volker Krems, Tobias Haufschild, Georgina Treisch und Benjamin Koller ab. Alle zwei Monate traf man sich mit dem DRK und der Feuerwehr Wutach zu gemeinsamen Dienstabenden. Zudem gab einen Kameradschaftsabend mit den Bergwachten aus Bernau, Tannheim und Löffingen/Lenzkirch.

Schriftführerin Anja Maier hatte in ihrem Bericht die wichtigsten Termine zusammengefasst. Vom Rotary Club Bonndorf bekam die Bergwacht eine Spende für eine Gebirgstrage überreicht. Daneben konnte ein neuer Defibrilator angeschafft werden. Insgesamt wurden die Helfer zu 18 Einsätzen gerufen, vierzehn davon waren in der Wutachschlucht. 39 Dienstabende fanden statt, einige davon mit dem DRK und der Feuerwehr Wutach. Jedes Mitglied muss an mindestens 15 Dienstabenden mit 30 Stunden anwesend sein. In Gündelwangen am Räuberschlössle traf man sich zur Jahresfortbildung. Im April wurde eine weitere Fortbildung mit dem Thema „Trauma“ angeboten, im Mai eine Bergwacht-Technikfortbildung. Im Sommer wurde die Wutachschlucht begangen, um die Lage der Sektoren zu überprüfen. Volker Krems las in Vertretung von Kassierer Stefan Kluge den Kassenbericht vor. Kassenprüferinnen waren Silvia Schmidt und Agnes Baumgärtner. Die Kasse wurde von den Mitgliedern entlastet.

Der stellvertretende Landesvorsitzende der Bergwacht, Andreas Göggel, konnte an drei Mitglieder eine Urkunde für ihre langjährige Mitgliedschaft überreichen. Katharina Kaiser, Julia Schmidt und Michael Troll sind seit zehn Jahren bei der Bergwacht Wutach.

Andreas Göggel hob hervor, dass es in den vergangenen 20 Jahren viele Neuerungen im Bereich der Bergrettung gegeben habe. Die Bergwacht ist auf engagierte und motivierte Mitglieder angewiesen, die bereit zu Fortbildungen sind. Die Wutachschlucht ist ein anspruchsvolles Einsatzgebiet, dazu kommt, dass sich die technischen Voraussetzungen sehr verändert haben. Die Anforderungen werden auch weiterhin ständig wachsen. Dafür seien aber auch die Fördergelder durch das Land und die Krankenkassen gestiegen. Der Gesamtwehrkommandant der Feuerwehr Ewattingen, Andreas Kaiser, betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit. Frank Zimmermann gab bekannt, dass er nun nicht mehr Abteilungskommandant der Feuerwehr ist, und dass Andreas Kaiser sein Amt mit übernommen hat.