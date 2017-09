Bonndorf Gemeinderat: Nahwärme-Betrieb wird kostendeckend

Im Gemeinderat Wutach wurden die Jahresabschlüsse des Nahwärmeversorgungsbetriebes. und der Wasserversorgung vorgestellt. Durch Neuanschlüsse und den harten Winter schrieb die Nahwärme Ewattingen erstmals seit der Einführung 2011 schwarze Zahlen.

Wutach (sbm) Die Bewirtschaftungskosten des von der Gemeinde Wutach im steuerlichen Querverbund mit der Wasserversorgung betriebenen Nahwärmeversorgungsbetriebes Nahwärme Ewattingen entwickeln sich positiv. Erstmals konnte seit Bestehen der Einrichtung (2011) für das Jahr 2016 bei diesen eine "schwarze Null" geschrieben werden. Dieses Ergebnis offerierte Bürgermeister Christian Mauch den Mitgliedern des Gemeinderates bei der Vorstellung des Jahresabschlusses der beiden Versorgungsbetriebe der Gemeinde.

Ein wesentlicher Grund für das gute Ergebnis sei, dass erheblich mehr an Wärme verkauft werden konnte. So stieg der Wärmebedarf von 1488,8 Megawattstunden in 2015 auf 1667,5 Megawattstunden in 2016 an. Als Grund hierfür nannte der Bürgermeister den kalten Winter 2016 und einige Neuanschlüsse, mit denen das Wärmenetz erweitert werden konnte. Nachdem die großen kostenintensiven Erweiterungen zwischenzeitlich abgeschlossen sind, lagen in 2016 die Investitionen im Bereich neuer Hausanschlüsse im Umfeld des Wärmenetzes. So konnten in der Schwimmbadstraße und im Baugebiet Hofwiesen West zwei der drei dort neu erstellten Wohngebäude an das Nahwärmenetz, an dem nun 56 Objekte hängen, angeschlossen werden. Eine weitere größere Netzerweiterung ist derzeit nicht geplant. Im Zuge angepasster Verkaufspreise und der Einführung eines neuen Tarifs bei Neuanschlüssen stiegen die Umsatzerlöse um 30 943 Euro auf 148 142 Euro (Vorjahr: 117 198 Euro) an. Im Vorjahr musste bei der Nahwärmeversorgung noch ein Minus von 28 174 Euro verbucht werden.

Die Umsatzerlöse bei der Wasserversorgung beliefen sich auf 204 087 Euro, dies waren 6299 Euro (3,18 Prozent) mehr als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz der beiden Versorgungsbetriebe lag bei 352 571 Euro (plus 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Insgesamt wurden von der Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald 89 624 Kubikmeter an Trinkwasser bezogen (Vorjahr: 93 898 Kubikmeter). An die der Wasserversorgung angeschlossen Verbraucher wurden 83 731 Kubikmeter Wasser (Vorjahr: 82 731 Kubikmeter) verkauft. Die Wasserverluste konnten durch die Beseitigung von Rohrbrüchen auf 5893 Kubikmeter reduziert werden, dies entspricht 6,58 Prozent der Gesamtentnahme. Größere Investitionen im Bereich der Wasserversorgung erfolgten in 2016 im Bereich der Schwimmbadstraße in Ewattingen mit einer Teilerneuerung der Hauptleitung sowie mit einem Anschluss des neuen Baugebietes Hofwiesen West. Die ursprünglich für 2016 vorgesehene Teilerneuerung der Hauptleitung in der Hauptstraße (L 171) konnte nicht in Angriff genommen werden.

Im Querverbund Wasser-Nahwärmeversorgung konnte die Gemeinde ein Jahresüberschuss in Höhe von 32 975 Euro erzielen. Dabei deckt der Jahresüberschuss den bisherigen Verlustvortrag voll ab.