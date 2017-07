Wutach Gemeinde Wutach hat eine Million auf der hohen Kante

Verwaltung legt Ergebnis für das Jahr 2016 vor. Gemeinderat lobt vorsichtige Haushaltsplanung.

Wutach – Vorsichtig hatte Arnold Hettich den Haushalt für das Jahr 2016 mit Einnahmen und Ausgaben berechnet. Vom positiven Ergebnis der Jahresrechnung zeigte er sich nun in der Sitzung des Gemeinderates angenehm überrascht. „Ohne Zweifel war 2016 für die Gemeinde ein gutes Jahr, mit den Zahlen können wird ganz gut leben“, gab er sich bescheiden. Immerhin konnte ein deutliches Plus erwirtschaftet werden. Den Rücklagen konnten 640 000 Euro zugeführt werden. Nun hat die Gemeinde rund eine Million Euro für künftige Investitionen zur Verfügung. Die Mindestrücklage für Wutach beträgt gerade einmal 65 181 Euro. Der Schuldenstand beträgt 198 000 Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung gibt der Gemeindekämmerer mit 86 Euro an.

Auch Bürgermeister Christian Mauch spricht von einem „außergewöhnlichen Jahr“. Er bremste aber schon jetzt mögliche Begehrlichkeiten mit Blick auf kommende Aufgaben. Vor allem die Sanierung der Wutachhalle stehe an. Geschuldet sei das gute Ergebnis auch dem Verkauf von Baugrundstücken (308 000 Euro) – noch nie waren es so viele in einem Jahr. Auch die derzeit gut laufende Konjunktur spiele ein Rolle, sagte Mauch. Die Entwicklung der finanziellen Lage gebe der Gemeinde „finanziellen Spielraum, um einige Dinge anzugehen“.

Wolfgang Dornfeld (UWW) zeigte sich überrascht und erfreut vom positiven Ergebnis. Sein Ratskollege von den Unabhängigen Wählern Wutach, Erhard Graunke, zog einen Vergleich zum Kreistag. Anders als dort werde das Zahlenwerk in Wutach „zeitnah, transparent und nachvollziehbar“ vorgelegt. Anders als im Kreistag, wo er ein Mandat für die FDP hat, sei auch der Umgang im Gemeinderat miteinander. „Im Kreistag vertritt jeder die Interessen der Gemeinde, wo er her ist. In Wutach werden alle Ortsteile gleich behandelt, hier fahren wir eine klare Linie.“

Joachim Burger (CDU) sagte: „Sparfuchs Arnold Hettich setzt den Haushalt immer vorsichtig an. Die Jahresrechnung ist ein gutes Ergebnis für alle Bürger.“ Für bedenklich hält er die Diskussion um die Spitäler im Landkreis. Hier fürchtet Burger: „Das Defizit kann uns alle durch eine höhere Kreisumlage treffen.“ Einen kleinen Seitenhieb Richtung Stühlingen konnte er sich nicht verkneifen, weil die Abwasserrechnung für 2015 immer noch nicht in Wutach eingetroffen ist. „Wir könnten uns das nicht leisten, einen solchen Posten vor uns herzuschieben.“

300 000 Euro aus Grundstücksverkäufen

Arnold Hettich erläuterte die Jahresrechnung 2016 ausführlich. Der Ansatz beim Verwaltungshaushalt lag bei rund 3,3 Millionen Euro, das Rechnungsergebnis brachte 3,6 Millionen. Die Steuereinhamen summieren sich auf 1,65 Millionen Euro, im Jahr zuvor waren es 1,5 Millionen.