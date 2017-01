Der Wutacher Ortsteil Münchingen feiert am Freitag, 20. Januar, 19 Uhr, mit einer Messfeier den heiligen Sebastian.

Der Wutacher Ortsteil Münchingen feiert am Freitag, 20. Januar, 19 Uhr, mit einer Messfeier den heiligen Sebastian. Er war als Schutzpatron gegen die Pest bekannt. Der andere Dorfpatron ist der heilige Bartholomäus. Dessen Gedenktg wird am Sonntag nach dem 24. August mit einer Sakramentsprozession efeiert.

Mit dem heiligen Sebastian verbindet Münchingen ein im Jahre 1788 geschlossenes Gelübde. Warum man in Münchingen den heiligen Sebastian verehrt, geht vermutlich auf dessen Rolle als Fürsprecher in Zeiten der Pest zurück, vor der auch Münchingen nicht verschont blieb. Um der damals herrschenden Viehseuche und der dadurch entstandenen Not Einhalt zu gebieten, versprachen die Bürger Münchingens das Fest des heiligen Sebastian am 20. Januar fortan als Gedenktag zu begehen.

Eine Votivtafel in der Pfarrkirche erinnert noch heute an dieses Gelöbnis. Zur Tradition gehört es, dass an diesem Tag ein Gottesdienst zu Ehren des Schutzpatrons gefeiert wird.

Kaiser Diokletian ließ ihn wegen seines mutigen Eintretens für den christlichen Glauben seinen Bogenschützen aussetzen, weshalb er sehr häufig mit Pfeilen dargestellt wird.

Nach dem Gottesdienst sind die Bürger der Gemeinde zum Pfarrfamilienabend ins Gasthaus "Kranz" eingeladen. Neben einem Rückblick des Pfarrgemeinderates auf das verflossene Kirchenjahr, wird der örtliche Kirchenchor den Abend mit verschiedenen Liedbeiträgen gesanglich umrahmen. Hermann Intlekofer hat zudem ein Bilderquiz vorbereitet, in dem es verschiedene bekannte Bauwerke zu erraten gilt. Außerdem wird er noch einige Kirchenbilder aus früheren Jahren aus seinem großen Bilderfundus zeigen.